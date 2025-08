Kim Cattrall y el controversial mensaje que dio al cierre de ‘And just like that’

Kim Cattrall, recordada por su icónico papel como Samantha Jones en Sex and the City, generó especulaciones entre sus seguidores luego de compartir una publicación en Instagram justo después del anuncio del final de la serie And Just Like That.

La actriz subió una imagen de un atardecer sobre el agua con un breve mensaje: “Es el final de una semana muy larga”. Aunque no hizo ninguna referencia directa a la serie, sus seguidores interpretaron el post como una reacción al cierre definitivo del programa.

“Kim, necesitamos una nueva serie fabulosa solo para ti. Los verdaderos sabían”, escribió un usuario. Otros comentarios sumaron frases como: “Eres, como siempre, Samantha Jones POR SIEMPRE” y “Deja que ese sol finalmente se ponga”, avivando la nostalgia y los rumores sobre su relación con el universo de Sex and the City.

La representante de Cattrall no respondió a los medios que solicitaron aclaraciones sobre el mensaje, pero el momento no pasó desapercibido. La actriz ha estado alejada del proyecto desde el inicio de And Just Like That en 2021, participando solo brevemente en la segunda temporada con una escena en la que su personaje habla por teléfono con Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker.

El distanciamiento de Cattrall con la serie y con Parker ha sido objeto de atención pública. En entrevistas pasadas, la actriz fue clara sobre su decisión de no continuar con el proyecto: “No tiene que ver con dinero, ni con más escenas. Fue una decisión clara, empoderada, para cerrar un capítulo. Tengo 61 años. Es ahora”, dijo en una conversación con Piers Morgan.

Sobre su relación con Parker, Cattrall fue tajante: “Nunca fuimos amigas. Fuimos colegas. Y eso, en cierto modo, es un lugar muy saludable para estar”. La tensión entre ambas se volvió evidente en 2018, cuando Parker le envió condolencias por la muerte de su hermano. Cattrall respondió públicamente: “No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de ‘chica buena’”.

Por su parte, el 1 de agosto, el creador de la serie, Michael Patrick King, anunció oficialmente el final de And Just Like That luego de tres temporadas. “Mientras escribía el último episodio, me di cuenta de que este era un excelente lugar para cerrar la narrativa del universo de Sex and the City”, expresó. La última temporada fue extendida a 12 episodios, decisión tomada junto con Sarah Jessica Parker y los ejecutivos de HBO Max.

