Al menos 58 militares y policías han muerto por ataques con drones en Colombia

<b>El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó este lunes que 58 militares y policías han muerto y 300 resultaron heridos este año por ataques con drones cargados de explosivos</b>, lo que significa que <b>la ventaja aérea de las Fuerzas Militares para combatir grupos ilegales y narcotraficantes 'se ha perdido'</b>.'<b>La ventaja que tenía el Ejército de Colombia y en general las Fuerzas Militares que era aérea, ahora se volvió al revés. La ventaja aérea la tiene el narcotráfico</b> que puede comprar eso (los drones) en efectivo y por miles', dijo Petro en Bogotá en una ceremonia de ascenso de generales en la que presentó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares.<b>Según datos del Ejército, desde abril de 2024 —cuando grupos guerrilleros realizaron el primer ataque con drones— hasta el 18 de diciembre, se han contabilizado 393 atentados de este tipo</b>.Ante esta situación, <b>el Gobierno anunció que se priorizará la compra de drones y sistemas antidrones para reforzar la seguridad nacional</b>.'<b>En el consejo de ministros se ordenó la compra inmediata de estos sistemas, con una inversión de un billón de pesos (unos 267,7 millones de dólares)</b> para todo el país', aseguró Petro.<b>Petro también cuestionó a los altos mandos militares por las 'fallas de seguridad'</b> en ataques recientes, como el ocurrido este mes contra la <b>Base Militar del 27 en Aguachica</b>, Cesar.<b>En dicho atentado, perpetrado por el ELN con drones cargados de explosivos, siete soldados murieron y otros 30 resultaron heridos</b>.Asimismo, el mandatario señaló <b>fallas en la Policía</b> tras la <b>toma de la localidad de Buenos Aires, Cauca</b>, el pasado 16 de diciembre.<b>En ese ataque, atribuido a una disidencia de las FARC, ocho policías resultaron heridos y parte del pueblo fue destruido</b>.