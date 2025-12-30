El Gobierno yemení impone estado de emergencia y rompe acuerdo de defensa con Emiratos

<b>El Gobierno yemení reconocido internacionalmente impuso este martes el estado de emergencia de tres meses</b> en las zonas que controla en el país y <b>un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas</b>, al tiempo que <b>rompió su acuerdo de defensa conjunto con Emiratos Árabes Unidos (EAU)</b> por su apoyo a los secesionistas del sur.El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, emitió un decreto en el que <b>'se declara el estado de emergencia en toda la República' a partir del 30 de diciembre de 2025 por 90 días, renovables</b>.Asimismo, <b>se impone un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas en todos los puertos y cruces fronterizos</b>, con excepción de los autorizados por la coalición liderada por Arabia Saudí.El Ejecutivo justificó la medida por <b>la ofensiva de los rebeldes hutíes</b> y por <b>conflictos internos instigados por elementos militares rebeldes que recibieron órdenes de EAU</b>, con el objetivo de <b>dividir la República del Yemen</b>.<b>El Gobierno también rompió el acuerdo de defensa conjunto con EAU y ordenó la retirada de todas las fuerzas emiratíes en un plazo de 24 horas</b>.En un discurso a la nación, Al Alimi aseguró que <b>Abu Dabi presionó y ordenó al Consejo de Transición Sureño (CTS) socavar la autoridad estatal mediante una escalada militar</b>.<b>A principios de diciembre, el CTS lanzó una ofensiva relámpago que culminó con el control de dos provincias del este del Yemen</b>, profundizando el colapso del país.El presidente afirmó que <b>EAU envió dos buques cargados con armas y equipos militares</b>, descargados sin autorización en el puerto de Mukalla para abastecer al CTS, y que <b>estos buques fueron atacados por la coalición liderada por Arabia Saudí</b>.Al Alimi calificó estos hechos como <b>'una peligrosa escalada contra la seguridad y la estabilidad'</b> de las provincias orientales.Aunque reconoció el <b>papel previo de EAU dentro de la coalición contra los hutíes</b>, lamentó que <b>actualmente apoye la rebelión y fomente conflictos internos</b>, amenazando la seguridad y unidad del país.La ofensiva del CTS llevó a que <b>la coalición liderada por Arabia Saudí atacara por primera vez posiciones del grupo secesionista</b>, en la provincia petrolera de Hadramut.<b>El Consejo de Transición Sureño busca restablecer el Yemen del Sur como Estado independiente</b>, como lo fue entre 1967 y 1990.