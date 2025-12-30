El Gobierno yemení impone estado de emergencia y rompe acuerdo de defensa con Emiratos

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente impuso este martes el estado de emergencia de tres meses en las zonas que controla en el país y un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, al tiempo que rompió su acuerdo de defensa conjunto con Emiratos Árabes Unidos (EAU) por su apoyo a los secesionistas del sur.

El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, emitió un decreto en el que ”se declara el estado de emergencia en toda la República” a partir del 30 de diciembre de 2025 por 90 días, renovables.

Asimismo, se impone un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas en todos los puertos y cruces fronterizos, con excepción de los autorizados por la coalición liderada por Arabia Saudí.

El Ejecutivo justificó la medida por la ofensiva de los rebeldes hutíes y por conflictos internos instigados por elementos militares rebeldes que recibieron órdenes de EAU, con el objetivo de dividir la República del Yemen.

El Gobierno también rompió el acuerdo de defensa conjunto con EAU y ordenó la retirada de todas las fuerzas emiratíes en un plazo de 24 horas.

En un discurso a la nación, Al Alimi aseguró que Abu Dabi presionó y ordenó al Consejo de Transición Sureño (CTS) socavar la autoridad estatal mediante una escalada militar.

A principios de diciembre, el CTS lanzó una ofensiva relámpago que culminó con el control de dos provincias del este del Yemen, profundizando el colapso del país.

El presidente afirmó que EAU envió dos buques cargados con armas y equipos militares, descargados sin autorización en el puerto de Mukalla para abastecer al CTS, y que estos buques fueron atacados por la coalición liderada por Arabia Saudí.

Al Alimi calificó estos hechos como ”una peligrosa escalada contra la seguridad y la estabilidad” de las provincias orientales.

Aunque reconoció el papel previo de EAU dentro de la coalición contra los hutíes, lamentó que actualmente apoye la rebelión y fomente conflictos internos, amenazando la seguridad y unidad del país.

La ofensiva del CTS llevó a que la coalición liderada por Arabia Saudí atacara por primera vez posiciones del grupo secesionista, en la provincia petrolera de Hadramut.

El Consejo de Transición Sureño busca restablecer el Yemen del Sur como Estado independiente, como lo fue entre 1967 y 1990.