Trump confirma conversación con Maduro: los puntos conocidos hasta ahora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una conversación reciente con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, aunque admitió que el intercambio no produjo resultados significativos para disminuir las tensiones entre ambos países.

Las declaraciones se produjeron tras conocerse un presunto ataque a un muelle en Venezuela, vinculado a operaciones de narcotráfico en el estado de Zulia.

“Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso”, afirmó Trump ante la prensa, durante un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Este nuevo contacto se suma a otra llamada revelada hace aproximadamente un mes, en la que también se habría producido un acercamiento directo entre ambos mandatarios, sin que hasta ahora se traduzca en cambios concretos en la relación bilateral.

Según versiones conocidas sobre esta última conversación, Maduro habría planteado su disposición a renunciar, bajo un esquema en el que la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedaría como presidenta encargada, con el compromiso de convocar nuevas elecciones en el plazo de un año.

De acuerdo con el planteamiento atribuido al gobernante venezolano, él no saldría del país y podría participar como candidato en esos comicios.

Durante el intercambio, Maduro también habría solicitado a Washington retirar las recompensas ofrecidas por su captura, así como las impuestas contra Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, todos señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente los detalles atribuidos a Maduro ni la existencia de propuestas formales de transición política.