Eduardo Arango III revalida su título en el National Team Cup 2025

Nuevamente, el golfista Eduardo Arango III se coronó campeón de la categoría individual del National Team Cup 2025. Con este triunfo, la joven figura del golf ha revalidado su título.

Arango logró un desempate de cinco hoyos contra Jean Louis Ducret, en la cancha de Vista Mar Golf Club. Había mantenido una ventaja de dos golpes al iniciar la última ronda. Sin embargo, tras 54 hoyos, el marcador lo igualó con Ducret, lo que los llevó a un desempate de muerte súbita.

”Fue un gran torneo y una última ronda inolvidable, agradezco a todos en especial a mis familiares por todo el apoyo”, dijo Arango III tras la victoria.

En sus últimos 10 torneos, Eduardo Arango III ha sumado cuatro títulos. Además, con este triunfo sumó puntos para el Ranking Nacional y el WAGR (World Amateur Golf Ranking), que abre la posibilidad para su clasificación al LAAC 2026, que se celebrará en Lima, Perú.