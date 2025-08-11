Panameño Leonardo Bernal llega a 13 jonrones en Doble A

El receptor panameño Leonardo Bernal apareció en el momento clave y descargó todo su poder ofensivo: conectó su cuadrangular número 13 de la temporada en Doble A, durante la victoria 5-3 de los Springfield Cardinals (afiliados a los Cardenales de San Luis) sobre los San Antonio Missions (afiliados a los Padres de San Diego), la noche del lunes en el Nelson Wolff Stadium.

Bernal, quien figura como el prospecto número 3 de la organización, empató el partido 3-3 en la parte alta del noveno episodio con un batazo de cuatro esquinas ante el derecho Ethan Routzahn. Con su jonrón, también anotaron Chase Davis y Jeremy Rivas.

El coclesano cerró la jornada con una línea ofensiva de 4-1, incluyendo tres carreras impulsadas, una anotada y dos ponches. Su promedio de bateo quedó en .271.