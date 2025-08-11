Ifarhu: ¿Cuándo se pagará la deuda con becarios y universidades?

Becas, Pase-U y préstamos son los principales programas que desarrolla el <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)</a></b>, de los cuales muchos se adeudan desde el 2021. <b><a href="/tag/-/meta/carlos-godoy">Carlos Godoy</a>, director del IFARHU</b>, detalló que son cuatro años de morosidad que tiene la entidad. Aseguró estar enfocado en honrar los compromisos de este año y vigencias anteriores. <i>'En estos dos meses se ha pagado más que en los últimos años',</i> aseguró Godoy, quien desde el mes de mayo fue designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como nuevo director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).Godoy, quien ofreció declaraciones en Telemetro Reporta, aseguró que en 2026 la institución debe tener todos los compromisos cancelados, incluyendo becas y préstamos.