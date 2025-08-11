Ifarhu: ¿Cuándo se pagará la deuda con becarios y universidades?

Becas, Pase-U y préstamos son los principales programas que desarrolla el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), de los cuales muchos se adeudan desde el 2021.

Carlos Godoy, director del IFARHU, detalló que son cuatro años de morosidad que tiene la entidad. Aseguró estar enfocado en honrar los compromisos de este año y vigencias anteriores.

“En estos dos meses se ha pagado más que en los últimos años”, aseguró Godoy, quien desde el mes de mayo fue designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como nuevo director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Godoy, quien ofreció declaraciones en Telemetro Reporta, aseguró que en 2026 la institución debe tener todos los compromisos cancelados, incluyendo becas y préstamos.