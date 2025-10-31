PN prevé tránsito de 109 mil carros en fiestas patrias

El subcomisionado Eduardo Huertas, de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, detalló que se prevé la movilización de unos 109 mil vehículos durante las festividades entre la capital y el interior del país. 'Para este efecto, en 60 kilómetros, que es la longitud total con que cuenta nuestro dispositivo de agilización, se va a dividir en tres fases. La primera que inicia en la Avenida de los Mártires hasta la Autopista Arraiján-La Chorrera, tramo carretero conocido como TCT', detalló Huertas. 'Posteriormente, la segunda fase sería desde el sector de Nazareno, Vía Panamericana, hasta el distrito de Campana y la tercera fase comprendería parte del Distrito de Chame, dando inicio en el tramo carretero de Sajalices hasta el distrito de San Carlos, específicamente el tramo carretero de la Vía Panamericana, conocida como Punta Barco. Para el desarrollo de esas tres fases operativas y porque vamos a mantener ese dispositivo de agilización vincular, nuestros activos operativos no van a ser menores de 800 hombres, entendiendo la complejidad de la movilidad de la ciudad hacia el interior en estos días de festividades inusuales por la cantidad de días que comprende este dispositivo', explicó. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar medidas de precaución, ya sea que viajen en carretera o a bordo de una embarcación.