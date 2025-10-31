El jardín como arte: la travesía creativa de Fernando Wong

Por invitación de unos amigos, Wong viajó a Estados Unidos. Pasó primero por Georgia, pero fue el sur de la Florida el que capturó su atención. Miami, con su luz y su diversidad, se convirtió en el escenario donde continua el desarrollo de su carrera. Se estableció en el área de Aventura, donde recibió su primera oferta laboral. En un principio trabajó con contratistas generales, pero su rumbo cambió cuando uno de sus clientes —una empresa de paisajismo— le ofreció integrarse a su equipo. Allí descubrió un mundo nuevo: el del diseño de jardines y el paisajismo. En esa oficina, rodeado de libros sobre arte, jardinería y arquitectura, comprendió la estrecha relación entre naturaleza y diseño.Sin embargo, el camino no fue sencillo. A pesar de su formación, debía conducir camiones cargados de plantas y realizar tareas de albañilería o montaje de pisos. 'Me preguntaba si realmente era feliz haciendo esto', recuerda. Esa introspección, sumada a los años de aprendizaje técnico y sensibilidad estética, lo llevó a fundar su propia empresa: Fernando Wong Outdoor Living Design. El nombre reflejaba su visión amplia: no limitarse al jardín, sino integrar el interior y el exterior en un mismo estilo de vida.