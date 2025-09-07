  1. Inicio
Rusia bombardea la sede del gobierno ucraniano

El bombardeo ocasionó un incendio en el edificio gubernamental. HANDOUT / AFP
  • 07/09/2025 20:38
En su mayor ofensiva desde el inicio de la guerra, Rusia lanzó un ataque que dejó al menos 5 muertos en Kiev. Rusia ha incrementado los ataques tras la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump

Rusia lanzó este domingo su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que contaba con una respuesta contundente por parte de Estados Unidos tras el ataque. En Washington, el presidente estadounidense Donald Trump, al ser preguntado por un periodista si estaba dispuesto a imponer más sanciones contra Rusia, respondió: “Sí, lo estoy”.

Rusia ha intensificado su ofensiva contra Ucrania desde que el presidente Vladimir Putin se reunió con Trump en Alaska el 15 de agosto en una cumbre en la que no se logró ningún avance hacia un alto el fuego.

El ataque contra la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y Zelenski advirtió que la arremetida solo prolongará la guerra.

Un periodista de AFP vio llamas en el techo del edificio donde se reúne el consejo de ministros y humo en otros puntos de la capital ucraniana.

“Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo”, dijo la primera ministra, Yulia Sviridenko, en Telegram.

Sviridenko informó que no se registraron víctimas en el edificio. Los servicios de emergencia indicaron a primera hora de la tarde que el incendio que se había declarado había sido extinguido.

“Es importante que los aliados reaccionen de manera global a este ataque”, dijo Zelenski en su mensaje diario difundido en las redes sociales.

Moscú no da señales de querer parar

El ataque también dañó varios edificios altos en la capital, reportaron los servicios de emergencia.

Según la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Moscú no da señales de que quiera detener su ofensiva y mantiene sus exigencias de más terreno ucraniano para un acuerdo de paz, condiciones que son inaceptables para Ucrania.

Al referirse al ataque, el presidente ucraniano dijo que “estas matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”.

Zelenski dijo que discutió el ataque en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron y que Francia ayudaría a Ucrania a fortalecer su defensa.

En un mensaje en la red social X, Macron condenó el ataque y dijo que Rusia “se encierra cada vez más en la lógica de la guerra y el terror”.

