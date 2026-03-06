  1. Inicio
El Washington Post apunta que Rusia compartió con Irán información sobre buques y aviones de Estados Unidos

Los ataques de Irán se dejaron sentir en varias naciones del Golfo Pérsico como Kuwait.
Los ataques de Irán se dejaron sentir en varias naciones del Golfo Pérsico como Kuwait. AFP
Por
José Vilar
  • 06/03/2026 15:25
El diario The Washington Post reveló que Rusia habría facilitado a Irán datos de localización de buques y aviones de Estados Unidos en Medio Oriente, una asistencia que podría ayudar a Teherán a compensar la degradación de sus capacidades de detección tras su reciente conflicto con Israel en el 2025

El diario estadounidense The Washington Post aseguró este viernes 6 de marzo que Rusia facilitó a Irán datos de localización sobre buques y aviones de Estados Unidos dentro de su radio de acción en Medio Oriente.

La información del periódico —basada en tres funcionarios que decidieron facilitar estos datos bajo condición de anonimato— señala que la ayuda rusa sería fundamental para Teherán en un momento en que su capacidad de detección de objetivos se vio seriamente degradada tras la guerra de doce días librada el año pasado con Israel.

Si bien la Casa Blanca no confirmó la supuesta asistencia rusa a Irán, el Kremlin sí reconoció que mantiene contactos al más alto nivel con las autoridades iraníes, aunque sin especificar si ha prestado ayuda logística a Teherán en sus ataques de represalia contra Estados Unidos.

“Los rusos son plenamente conscientes de la ayuda que brindamos a los ucranianos”, dijo una de las tres fuentes citadas por The Washington Post, dejando entrever que una eventual acción de Moscú podría interpretarse como una represalia por la asistencia estadounidense a Ucrania en ataques contra objetivos rusos en ese frente de guerra.

De confirmarse esta información, no sería la primera vez que se evidencia la cooperación entre Rusia e Irán en materia de defensa. El Ejército ruso utiliza drones iraníes Shahed como misiles en su campaña aérea en el este de Ucrania, territorio que intenta controlar en su totalidad desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala.

La ofensiva, que inicialmente buscaba derrocar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski e instaurar un gobierno afín a los intereses de Moscú, terminó concentrándose en la toma de las regiones orientales del país europeo.

