Tasa de médicos en Panamá está por encima de lo recomendado por la OMS, según el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló la mañana de este viernes 19 de diciembre que Panamá cuenta con 10,068 médicos nombrados en el sistema público de salud.

De acuerdo con la entidad, esa cifra que incluye al Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y los patronatos de los hospitales, según datos oficiales actualizados a noviembre de 2025.

Con una población estimada de 4.5 millones de habitantes, el país registra una tasa de 2.3 médicos por cada mil habitantes, un indicador que supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, destacó el Minsa.

La institución precisó que esta disponibilidad de personal médico también está por encima de lo establecido en el Modelo de Atención de Salud del Decreto 420 de 2018, y desmiente versiones difundidas en algunos medios de comunicación que hablan de un déficit absoluto de médicos, atribuidas —según el Minsa— a información imprecisa.

No obstante, el ministerio reconoció que el principal desafío no es la cantidad total de médicos, sino su distribución territorial y por niveles de atención, lo que dificulta la cobertura en áreas de difícil acceso y en algunas regiones del interior del país.

A ese problema se suman factores estructurales como el predominio del enfoque curativo en el sistema de salud y la falta de una integración efectiva entre el Minsa y la CSS.

En ese contexto, el Minsa coincidió con universidades y otros actores del sector en la necesidad de una planificación conjunta de la formación médica, con el fin de evitar una sobreoferta desordenada de egresados que no cuenten con plazas de formación o especialización.

La entidad planteó la importancia de definir claramente la capacidad docente y asistencial de hospitales y centros de salud para recibir internos y médicos residentes.

Además, recalcó que se le debe garantizar la disponibilidad de tutores, camas hospitalarias y condiciones seguras de supervisión. Al mismo tiempo, reiteró la urgencia de fortalecer la atención primaria como eje del sistema sanitario en todos los niveles.