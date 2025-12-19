Tasa de médicos en Panamá está por encima de lo recomendado por la OMS, según el Ministerio de Salud

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud" target="_blank">El Ministerio de Salud (Minsa)</a> detalló la mañana de este viernes 19 de diciembre que <b>Panamá cuenta con 10,068 médicos nombrados en el sistema público de salud</b>.De acuerdo con la entidad, esa cifra que incluye al Minsa, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social" target="_blank">la Caja de Seguro Social (CSS)</a> y los patronatos de los hospitales, según datos oficiales actualizados a noviembre de 2025.Con una población estimada de <b>4.5 millones de habitantes</b>, el país registra una <b>tasa de 2.3 médicos por cada mil habitantes</b>, un indicador que <b>supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud</b>, destacó el Minsa.La institución precisó que esta disponibilidad de personal médico también está <b>por encima de lo establecido en el Modelo de Atención de Salud del Decreto 420 de 2018</b>, y desmiente versiones difundidas en algunos medios de comunicación que hablan de un déficit absoluto de médicos, atribuidas —según el Minsa— a información imprecisa.No obstante, el ministerio reconoció que <b>el principal desafío no es la cantidad total de médicos</b>, sino su <b>distribución territorial y por niveles de atención</b>, lo que dificulta la cobertura en áreas de difícil acceso y en algunas regiones del interior del país. A ese problema se suman factores estructurales como el <b>predominio del enfoque curativo</b> en el sistema de salud y la <b>falta de una integración efectiva entre el Minsa y la CSS</b>.En ese contexto, el Minsa coincidió con universidades y otros actores del sector en la necesidad de una <b>planificación conjunta de la formación médica</b>, con el fin de evitar una sobreoferta desordenada de egresados que no cuenten con plazas de formación o especialización.La entidad planteó la importancia de <b>definir claramente la capacidad docente y asistencial</b> de hospitales y centros de salud para recibir internos y médicos residentes.Además, recalcó que se le debe garantizar la disponibilidad de tutores, camas hospitalarias y condiciones seguras de supervisión. Al mismo tiempo, reiteró la urgencia de <b>fortalecer la atención primaria</b> como eje del sistema sanitario en todos los niveles.