Comunicado de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá sobre la propuesta de regular el ingreso a las Facultades de Medicina

3. Al ritmo actual de 400 nuevos médicos por año, a Panamá le tomaría alrededor de 22 años lograr la tasa promedio de la OCDE. Por lo tanto, reducir el número de estudiantes de medicina agravaría, en el mediano y largo plazo, la ya crítica escasez de médicos generales para la atención primaria, y de especialistas, así como el limitado acceso a la atención médica en las provincias y comarcas.4. Por ello, proponemos que el debate nacional se enfoque no en restringir el acceso a la formación médica, sino en fortalecer la planificación conjunta entre el Estado y las universidades, de manera que la educación superior responda efectivamente a las necesidades del sistema de salud.5. Las universidades particulares no somos la fuente del problema, sino un pilar fundamental de la solución. Hemos democratizado el acceso a la educación superior, formando capital humano de calidad para complementar la oferta pública y potenciar el nivel profesional en el país. Durante décadas, hemos sido un complemento esencial al sistema público de educación superior, ampliando el acceso a la formación médica y evitando que cientos de jóvenes busquen oportunidades en el extranjero. Nuestra misión no busca entorpecer, sino contribuir al fortalecimiento del sistema nacional de salud, formando profesionales competentes, éticos y comprometidos con el bienestar de la población panameña.6. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la educación de calidad y con el futuro de la salud en Panamá. Hacemos un llamado a las autoridades y a todos los actores de la salud en nuestro país a establecer un diálogo constructivo y trabajar en conjunto en soluciones estructurales del sistema público de salud que beneficien a toda la población.Panamá requiere más y mejores médicos, no menos oportunidades de formación. La solución no está en cerrar puertas, sino en construir puentes de cooperación que garanticen un futuro más equitativo, justo y con servicios de salud de calidad para todos.