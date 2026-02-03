Reunión entre Petro y Trump: ¿Qué regalos se obsequiaron los mandatarios?

El presidente Gustavo Petro compartió este martes sus primeras reflexiones luego de reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, encuentro bilateral que mostró una atmósfera más cordial entre Colombia y Estados Unidos tras meses de tensiones acumuladas por políticas antidrogas, sanciones y diferencias ideológicas. El primer mensaje público de Petro tras concluir la conversación privada incluyó una fotografía tomada en el Salón Oval en la que aparecen ambos mandatarios sonrientes y estrechándose las manos, con una dedicatoria escrita atribuida a Trump que decía: “Gustavo —un gran honor— amo a Colombia”.

Este gesto gráfico y la inscripción compartida por el presidente colombiano en redes sociales fueron interpretados por analistas como un intento de resaltar la importancia histórica de la cumbre, que se desarrolló en un contexto de relaciones bilaterales marcadas por desacuerdos en temas como narcotráfico, inmigración y política internacional. El mandatario estadounidense también le firmó a su homólogo colombiano una copia de The Art of the Deal, la obra escrita por Trump en 1987. El libro estaba en manos de Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos. ”Eres genial” firmó en inglés el líder republicano. Petro compartió una imagen de la dedicatoria en X.

La delegación del presidente Petro también recibió gorras con el famoso lema de Trump, “Make America Great Again” (MAGA) las cuales fueron firmadas por el mandatario norteamericano. Por otro lado, según información compartida por el medio La Silla Vacía, Colombia le entregó a Trump un vestido tejido para la primera dama, Melania Trump. El mismo fue diseñado por la casa Hajsu Etnomoda, de la diseñadora de Nariño, Flor Embacuán Pantoja al igual que una canasta de chocolates y café cultivado en Argelia, Cauca por campesinos que previamente se dedicaban a cultivar coca. La reunión —calificada por Petro con una valoración positiva y con reconocimiento de puntos de coincidencia en aspectos concretos de política pública— sucedió después de que los dos líderes superaran una etapa de fuertes críticas mutuas y sanciones, incluidas decisiones de Estados Unidos que habían afectado la certidumbre sobre cooperación bilateral.