Reunión entre Petro y Trump: ¿Qué regalos se obsequiaron los mandatarios?

El diálogo entre Estados Unidos y Colombia en Washington representó el primer encuentro presencial entre Trump y Petro desde el inicio de la administración republicana.
ALEJANDRO GONZALEZ / AFP
Por
José Arcia
  • 03/02/2026 15:59
Tras la reunión en Washington, el mandatario colombiano difundió mensajes y una imagen que simbolizan un momento de apertura en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington

El presidente Gustavo Petro compartió este martes sus primeras reflexiones luego de reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, encuentro bilateral que mostró una atmósfera más cordial entre Colombia y Estados Unidos tras meses de tensiones acumuladas por políticas antidrogas, sanciones y diferencias ideológicas.

El primer mensaje público de Petro tras concluir la conversación privada incluyó una fotografía tomada en el Salón Oval en la que aparecen ambos mandatarios sonrientes y estrechándose las manos, con una dedicatoria escrita atribuida a Trump que decía: “Gustavo —un gran honor— amo a Colombia”.

Este gesto gráfico y la inscripción compartida por el presidente colombiano en redes sociales fueron interpretados por analistas como un intento de resaltar la importancia histórica de la cumbre, que se desarrolló en un contexto de relaciones bilaterales marcadas por desacuerdos en temas como narcotráfico, inmigración y política internacional.

El mandatario estadounidense también le firmó a su homólogo colombiano una copia de The Art of the Deal, la obra escrita por Trump en 1987. El libro estaba en manos de Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos.

”Eres genial” firmó en inglés el líder republicano. Petro compartió una imagen de la dedicatoria en X.

La delegación del presidente Petro también recibió gorras con el famoso lema de Trump, “Make America Great Again” (MAGA) las cuales fueron firmadas por el mandatario norteamericano.

Por otro lado, según información compartida por el medio La Silla Vacía, Colombia le entregó a Trump un vestido tejido para la primera dama, Melania Trump. El mismo fue diseñado por la casa Hajsu Etnomoda, de la diseñadora de Nariño, Flor Embacuán Pantoja al igual que una canasta de chocolates y café cultivado en Argelia, Cauca por campesinos que previamente se dedicaban a cultivar coca.

La reunión —calificada por Petro con una valoración positiva y con reconocimiento de puntos de coincidencia en aspectos concretos de política pública— sucedió después de que los dos líderes superaran una etapa de fuertes críticas mutuas y sanciones, incluidas decisiones de Estados Unidos que habían afectado la certidumbre sobre cooperación bilateral.

En la imagen difundida por el presidente colombiano tras el encuentro bilateral, ambos mandatarios aparecen sonrientes en el Salón Oval de la Casa Blanca.
En la imagen difundida por el presidente colombiano tras el encuentro bilateral, ambos mandatarios aparecen sonrientes en el Salón Oval de la Casa Blanca. Presidencia de Colombia

Aunque no se divulgaron detalles exhaustivos de la agenda, fuentes diplomáticas destacaron que el encuentro abordó prioridades como la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la posibilidad de cooperación en seguridad regional, así como desafíos compartidos en materia energética y desarrollo sostenible.

Petro, que ha enfrentado críticas y retos internos en Colombia, colocó el énfasis en que la foto y el comentario atribuido a Trump representan un paso simbólico hacia la normalización del diálogo entre las dos capitales y la posibilidad de construir confianza en asuntos de interés común.

El significado de ese gesto se produce en un momento clave para la política exterior colombiana, en el que la relación con Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión después de periodos de confrontación diplomática, sanciones y diferencias profundas sobre enfoques de política pública.

