Reunión entre Petro y Trump: ¿Qué regalos se obsequiaron los mandatarios?

La delegación del presidente <b>Petro</b> también recibió gorras con el famoso lema de <b>Trump</b>, <b>'Make America Great Again' (MAGA)</b> las cuales fueron firmadas por el mandatario norteamericano. Por otro lado, según información compartida por el medio <b>La Silla Vacía</b>, <b>Colombia </b>le entregó a <b>Trump </b>un vestido tejido para la primera dama, <b>Melania Trump</b>. El mismo fue diseñado por la casa <b>Hajsu Etnomoda</b>, de la diseñadora de <b>Nariño</b>, <b>Flor Embacuán Pantoja </b>al igual que una canasta de chocolates y café cultivado en <b>Argelia, Cauca</b> por campesinos que previamente <b>se dedicaban a cultivar coca</b>. La reunión —calificada por <b>Petro </b>con una valoración positiva y con reconocimiento de puntos de coincidencia en aspectos concretos de política pública— sucedió después de que los dos líderes superaran una etapa de fuertes críticas mutuas y sanciones, incluidas decisiones de <b>Estados Unidos</b> que habían afectado la certidumbre sobre cooperación bilateral.