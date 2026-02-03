ATTT habilita denuncias ciudadanas de infracciones de tránsito ¿Cómo funcionará?

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la incorporación oficial a la plataforma digital Panamá Conecta, desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). La herramienta centraliza trámites y servicios del Estado en un solo sitio web y aplicación móvil, y permitirá a los ciudadanos reportar de manera directa cuatro tipos de infracciones al reglamento de tránsito.

Entre las faltas que podrán denunciarse están: conducir por el hombro, estacionarse sobre la acera, detenerse en línea amarilla y usar indebidamente espacios reservados para personas con discapacidad. Esta última medida también promueve la inclusión social, ya que el 50 % de los fondos recaudados por estas sanciones se transferirá a una cuenta especial de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) para financiar programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

De acuerdo con la normativa vigente, la multa por estas infracciones será de $300, duplicándose en caso de reincidencia. Además, el 30 % de los fondos recaudados por Senadis será entregado al Instituto Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación (Inmfre) para la confección de prótesis y órtesis.