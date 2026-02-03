  1. Inicio
PANAMÁ

ATTT habilita denuncias ciudadanas de infracciones de tránsito ¿Cómo funcionará?

Por
Emiliana Tuñón
  • 03/02/2026 15:37
Conductores podrán reportar desde la app infracciones como estacionarse en áreas prohibidas.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la incorporación oficial a la plataforma digital Panamá Conecta, desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). La herramienta centraliza trámites y servicios del Estado en un solo sitio web y aplicación móvil, y permitirá a los ciudadanos reportar de manera directa cuatro tipos de infracciones al reglamento de tránsito.

Entre las faltas que podrán denunciarse están: conducir por el hombro, estacionarse sobre la acera, detenerse en línea amarilla y usar indebidamente espacios reservados para personas con discapacidad. Esta última medida también promueve la inclusión social, ya que el 50 % de los fondos recaudados por estas sanciones se transferirá a una cuenta especial de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) para financiar programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

De acuerdo con la normativa vigente, la multa por estas infracciones será de $300, duplicándose en caso de reincidencia. Además, el 30 % de los fondos recaudados por Senadis será entregado al Instituto Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación (Inmfre) para la confección de prótesis y órtesis.

¿Cómo hacer la denuncia?

Para reportar una de estas infracciones, el ciudadano debe seguir estos pasos:

-Descargar la aplicación móvil “Panamá Conecta”.

-Iniciar sesión en la aplicación. Debe crear un usuario.

-Ingresar a la sección “Atención directa”.

-Seleccionar la opción “ATTT – Infracciones”.

-Elegir la categoría correspondiente a la denuncia.

-Completar los campos requeridos con la información del hecho, incluyendo evidencia fotográfica o en video (cuatro fotos y/o cuatro videos), la cual debe capturarse en el momento de la denuncia. Las fotos deben incluir la placa del vehículo y una toma panorámica que muestre claramente la infracción cometida.

Con esta iniciativa, la ATTT busca mejorar la eficiencia en la atención de infracciones, fomentar el respeto a los derechos de los peatones y usuarios de la vía, y fortalecer la colaboración interinstitucional en beneficio de la sociedad panameña.

