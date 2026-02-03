ATTT habilita denuncias ciudadanas de infracciones de tránsito ¿Cómo funcionará?

La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> anunció la incorporación oficial a la plataforma digital <b>Panamá Conecta</b>, desarrollada por la <a href="/tag/-/meta/aig-autoridad-nacional-para-la-innovacion-gubernamental">Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)</a>. La herramienta centraliza trámites y servicios del Estado en un solo sitio web y aplicación móvil, y permitirá a los ciudadanos reportar de manera directa cuatro tipos de infracciones al reglamento de tránsito.Entre las faltas que podrán denunciarse están: <b>conducir por el hombro</b>, <b>estacionarse sobre la acera</b>, <b>detenerse en línea amarilla</b> y <b>usar indebidamente espacios reservados para personas con discapacidad</b>. Esta última medida también promueve la inclusión social, ya que el <b>50 % de los fondos recaudados por estas sanciones</b> se transferirá a una cuenta especial de la <b>Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis)</b> para financiar programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.De acuerdo con la normativa vigente, la <b>multa por estas infracciones será de $300</b>, duplicándose en caso de reincidencia. Además, el <b>30 % de los fondos recaudados por Senadis será entregado al Instituto Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación (Inmfre)</b> para la confección de prótesis y órtesis.