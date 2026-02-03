Juan Diego Vásquez revela sus planes de regresar a la Asamblea Nacional en 2029

<b>El presidente de la coalición ‘Vamos’, Juan Diego Vásquez,</b> confirmó este martes 3 de febrero su intención de permanecer activo en la vida política del país y <b>dejó abierta la posibilidad de buscar nuevamente un curul en la Asamblea Nacional.</b>Durante una entrevista en un medio nacional, el exdiputado fue consultado sobre sus aspiraciones futuras. Vásquez admitió con franqueza que <b>su ambición personal se inclina hacia la Presidencia de la República;</b> no obstante, el marco legal vigente representa un obstáculo insalvable por el momento.<i>'Lamentablemente, la Constitución no me lo permite. Eso me va a llevar a tomar una decisión que probablemente me lleve a buscar una vez más volver a la Asamblea Nacional'</i>, explicó el dirigente.El impedimento radica en el requisito de edad (35 años) para aspirar a la jefatura del Estado, lo que obliga al joven político a evaluar otras vías de representación popular.Vásquez enfatizó que un eventual retorno al Órgano Legislativo dependerá del respaldo de los electores de San Miguelito, a quienes representó durante el periodo 2019-2024.<i>'Si la gente de San Miguelito me da la oportunidad, yo pueda volver a representarles desde allí'</i>, afirmó, subrayando que su motivación principal sigue siendo el servicio al país y la construcción de una propuesta nacional.Más allá de su candidatura, el líder de ‘Vamos’ aprovechó el espacio para recalcar la necesidad de garantizar condiciones de igualdad en la contienda política. <i>'Yo soy un panameño y tengo derecho a competir como lo tiene el que me esté escuchando'</i>, sentenció.Asimismo, <b>condicionó su futura postulación a la existencia de reglas del juego que le permitan que las ideas se materialicen en beneficio del Estado</b>, y no solo de intereses particulares.Vásquez concluyó reiterando que su vinculación con la política nacional es una decisión firme.<i> 'Yo voy a seguir como estoy hoy, vinculado en política si Dios y el pueblo me dan la oportunidad'</i>, puntualizó el dirigente, cuyo movimiento logró una representación histórica de candidatos independientes en los pasados comicios.