Juan Diego Vásquez revela sus planes de regresar a la Asamblea Nacional en 2029

El presidente de la coalición ‘Vamos’, Juan Diego Vásquez, confirmó este martes 3 de febrero su intención de permanecer activo en la vida política del país y dejó abierta la posibilidad de buscar nuevamente un curul en la Asamblea Nacional.

Durante una entrevista en un medio nacional, el exdiputado fue consultado sobre sus aspiraciones futuras. Vásquez admitió con franqueza que su ambición personal se inclina hacia la Presidencia de la República; no obstante, el marco legal vigente representa un obstáculo insalvable por el momento.

”Lamentablemente, la Constitución no me lo permite. Eso me va a llevar a tomar una decisión que probablemente me lleve a buscar una vez más volver a la Asamblea Nacional”, explicó el dirigente.

El impedimento radica en el requisito de edad (35 años) para aspirar a la jefatura del Estado, lo que obliga al joven político a evaluar otras vías de representación popular.

Vásquez enfatizó que un eventual retorno al Órgano Legislativo dependerá del respaldo de los electores de San Miguelito, a quienes representó durante el periodo 2019-2024.

”Si la gente de San Miguelito me da la oportunidad, yo pueda volver a representarles desde allí”, afirmó, subrayando que su motivación principal sigue siendo el servicio al país y la construcción de una propuesta nacional.

Más allá de su candidatura, el líder de ‘Vamos’ aprovechó el espacio para recalcar la necesidad de garantizar condiciones de igualdad en la contienda política. “Yo soy un panameño y tengo derecho a competir como lo tiene el que me esté escuchando”, sentenció.

Asimismo, condicionó su futura postulación a la existencia de reglas del juego que le permitan que las ideas se materialicen en beneficio del Estado, y no solo de intereses particulares.

Vásquez concluyó reiterando que su vinculación con la política nacional es una decisión firme. “Yo voy a seguir como estoy hoy, vinculado en política si Dios y el pueblo me dan la oportunidad”, puntualizó el dirigente, cuyo movimiento logró una representación histórica de candidatos independientes en los pasados comicios.