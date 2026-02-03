  1. Inicio
Banco Santander anuncia compra de estadounidense Webster Bank por más de $12,200 millones

En marzo de 2025, el banco anunció en Inglaterra el cierre de 95 de sus sucursales en el Reino Unido y la reducción de personal en otras 36.
AFP Servicios
  • 03/02/2026 15:48

Banco Santander, el mayor grupo bancario español, anunció este martes que alcanzó un acuerdo para adquirir al estadounidense Webster Bank por $12,200 millones, antes de publicar que registró un aumento del 12 % de su beneficio interanual.

Santander destacó que esta adquisición equivale aproximadamente al 4 % de sus activos totales y sitúa al grupo resultante de la operación “entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas” de Estados Unidos.

“Esta operación une dos entidades muy complementarias y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades de Santander en Estados Unidos, al tiempo que refuerza los productos, la tecnología y los servicios disponibles para los clientes de ambas entidades”, destacó el banco español.

La presidenta del banco, Ana Botín, destacó que esta operación es “estratégicamente clave” para el negocio de Santander en Estados Unidos.

Poco después, Santander informó que registró un beneficio neto de 14,100 millones de euros ($16,650 millones) el año pasado, un 12 % más interanual, marcando “su cuarto año récord consecutivo”.

Santander, un actor clave en el sector bancario europeo, había registrado previamente beneficios netos de 12,570 millones de euros en 2024, 11,080 millones de euros en 2023 y 9,600 millones de euros en 2022.

El banco destacó que los ingresos totales “se situaron en 62,390 millones de euros, estables, pero con un incremento del 4% en euros constantes, apoyados en unos ingresos por comisiones récord de 13.661 millones de euros”.

