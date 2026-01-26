Revolución en Nervión: Sergio Ramos y Five Eleven Capital llegan a un preacuerdo para la compra del Sevilla FC

La oferta de unos 400 millones de euros que Sergio Ramos comunicó de manera informal a algunos accionistas hace dos semanas ha convencido a las familias propietarias, con las que se abrirá un periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas, según ha adelantado Radio Sevilla y ha podido confirmar EFE .

El español Sergio Ramos, que aún no ha anunciado su retirada como futbolista y que jugó hasta diciembre en el Rayados de Monterrey mexicano, ha llegado a un pre-acuerdo con los principales accionistas del Sevilla, con los que negociará la compra del club de la primera división del fútbol hispano en el que se formó y en cuyo primer equipo militó en dos etapas.

El defensor andaluz se ha asociado para esta operación con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, un holding futbolístico de capital estadounidense al que ha estado vinculado profesionalmente el técnico extremeño Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla.

Sobre el grupo inversor Five Eleven Capital, con sede en Madrid y liderado por el empresario argentino Martín Ink, ha saltado a la palestra después de que, de la mano de Ramos, haya alcanzado un preacuerdo para negociar la compra del Sevilla.

Se trata de un consorcio fundado en enero de 2024 cuya aspiración es imitar el modelo de multipropiedad de clubes de fútbol que ha ganado terreno en Europa y en otros países y que ya trató el pasado año de entrar en LaLiga a través del Espanyol, aunque finalmente no cuajó la operación.

Al estilo del grupo que controla el Manchester City, el propósito de Five Eleven Capital es que cada uno de sus clubes actúe de forma autónoma, pero interconectados con el fin de entablar sinergias y filosofías de trabajo.

“Un ecosistema empresarial centrado en el fútbol”, es la tarjeta de presentación en su web de la sociedad financiera, que también ofrece a los futbolistas “segundas oportunidades” con las que puedan “reestructurar sus carreras”.