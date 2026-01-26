Revolución en Nervión: Sergio Ramos y Five Eleven Capital llegan a un preacuerdo para la compra del Sevilla FC

Sobre el grupo inversor Five Eleven Capital, con sede en Madrid y liderado por el empresario argentino Martín Ink, ha saltado a la palestra después de que, de la mano de Ramos, haya alcanzado un preacuerdo para negociar la compra del Sevilla.Se trata de un consorcio fundado en enero de 2024 cuya aspiración es imitar el modelo de multipropiedad de clubes de fútbol que ha ganado terreno en Europa y en otros países y que ya trató el pasado año de entrar en LaLiga a través del Espanyol, aunque finalmente no cuajó la operación.Al estilo del grupo que controla el Manchester City, el propósito de Five Eleven Capital es que cada uno de sus clubes actúe de forma autónoma, pero interconectados con el fin de entablar sinergias y filosofías de trabajo.'Un ecosistema empresarial centrado en el fútbol', es la tarjeta de presentación en su web de la sociedad financiera, que también ofrece a los futbolistas 'segundas oportunidades' con las que puedan 'reestructurar sus carreras'.