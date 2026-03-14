Conmoción en España tras el derrumbe de una torre medieval del Castillo de Escalona (Toledo)

El derrumbe de la Torre Albarrana del Castillo de Escalona —ubicado en Toledo (España)— causó este sábado 14 de marzo una gran conmoción en las redes sociales, donde se difundieron imágenes captadas por testigos del hecho, quienes se encontraban atónitos mientras paseaban por los alrededores de la estructura, que data de la era medieval.

Según informó el alcalde de la localidad toledana de Escalona, Álvaro Gutiérrez, el derrumbe se produjo por la acumulación de agua tras las lluvias de los últimos días en la zona. De acuerdo con datos revelados por el diario local La Tribuna de Toledo, antes del colapso de la torre se desprendieron algunas piedras de la estructura, lo que pudo haber sido un presagio de lo que estaba por suceder.

De este modo, las fisuras que presentaba la construcción fueron debilitando progresivamente la estructura de la torre, que finalmente terminó derrumbándose sin causar heridos. No obstante, sí se produjeron graves daños materiales tanto en la construcción como en varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar y que quedaron sepultados bajo las piedras.

“Ha ocurrido a una hora [10:30 a. m.] en la que no había nadie, a pesar de que unos minutos después habría estado lleno, porque hoy sábado había centenares de visitas ya concertadas”, indicó Gutiérrez, quien apuntó que dentro “de la desgracia, estamos liberados de la tragedia que podría haber sucedido media hora después”.