Mulino defiende aumento de la planilla estatal: ‘No estamos nombrando botellas’

El crecimiento de la planilla estatal vuelve al debate público, en medio de cuestionamientos sobre su impacto en las finanzas y la eficiencia del Estado, durante la conferencia semanal de esta semana. El gobierno sostiene que <b>el incremento responde a la expansión de servicios esenciales y promete una revisión para evitar excesos</b>, mientras persiste la interrogante clave: ¿cómo se fiscalizará este aumento para asegurar resultados concretos?El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> defendió el incremento al diferenciar entre la planilla operativa y la vinculada a la prestación directa de servicios públicos. Según el mandatario,<b> el crecimiento está atado a nuevas inversiones en infraestructura educativa, sanitaria y de seguridad</b>.<i>'Una cosa es la planilla operativa y otra es la que brinda un servicio público. Estamos construyendo escuelas, recuperando e inaugurando hospitales y respondiendo al clamor ciudadano de mayor seguridad con más policías en la calle'</i>, explicó. Mulino subrayó que su administración no impulsa <i>'planes de urgencia ni el nombramiento de botellas'</i>, y <b>aseguró que el aumento continuará en la medida en que crezcan las necesidades del país</b>. <i>'El servicio público no se puede detener ni disminuir'</i>, afirmó.<b>Educación, salud y seguridad: sectores con más funcionarios</b><br />Desde el Ejecutivo, la explicación apunta a sectores específicos. La viceministra de la Presidencia, <b>Virna Luque</b>, indicó que el más reciente reporte de la <b><a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a></b> detalla las instituciones donde se ha incrementado el personal.Entre ellas destaca el <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b>, debido a <b>la apertura y remodelación de más de 53 centros educativos y la habilitación de más de 1.500 comedores escolares</b>. Estas medidas, argumenta el gobierno, requieren docentes, personal administrativo y de apoyo.En el sector salud, <b>la reapertura y activación de hospitales, centros de salud y MINSA-CAPSI —bajo el <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a>— también ha demandado la contratación de personal técnico y administrativo</b> que, según el Ejecutivo, había sido insuficiente durante años.La seguridad pública constituye otro eje del aumento: <b>más de 1.500 agentes han sido graduados recientemente para reforzar la presencia policial</b> y responder a la demanda ciudadana de mayor vigilancia.<b>Promesa de revisión y reducción selectiva</b><br />A pesar del crecimiento, la viceministra asegura que <b>la actual administración mantiene el compromiso de revisar la planilla en todas las instituciones</b>. La meta es disminuir el personal en aquellas entidades donde se detecte que existe una 'cantidad inflada' heredada de administraciones anteriores.