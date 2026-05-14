Mulino defiende aumento de la planilla estatal: ‘No estamos nombrando botellas’

El crecimiento de la planilla estatal vuelve al debate público, en medio de cuestionamientos sobre su impacto en las finanzas y la eficiencia del Estado, durante la conferencia semanal de esta semana.

El gobierno sostiene que el incremento responde a la expansión de servicios esenciales y promete una revisión para evitar excesos, mientras persiste la interrogante clave: ¿cómo se fiscalizará este aumento para asegurar resultados concretos?

El presidente José Raúl Mulino defendió el incremento al diferenciar entre la planilla operativa y la vinculada a la prestación directa de servicios públicos. Según el mandatario, el crecimiento está atado a nuevas inversiones en infraestructura educativa, sanitaria y de seguridad.

“Una cosa es la planilla operativa y otra es la que brinda un servicio público. Estamos construyendo escuelas, recuperando e inaugurando hospitales y respondiendo al clamor ciudadano de mayor seguridad con más policías en la calle”, explicó.

Mulino subrayó que su administración no impulsa “planes de urgencia ni el nombramiento de botellas”, y aseguró que el aumento continuará en la medida en que crezcan las necesidades del país. “El servicio público no se puede detener ni disminuir”, afirmó.

Educación, salud y seguridad: sectores con más funcionarios

Desde el Ejecutivo, la explicación apunta a sectores específicos. La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, indicó que el más reciente reporte de la Contraloría General de la República detalla las instituciones donde se ha incrementado el personal.

Entre ellas destaca el Ministerio de Educación (Meduca), debido a la apertura y remodelación de más de 53 centros educativos y la habilitación de más de 1.500 comedores escolares. Estas medidas, argumenta el gobierno, requieren docentes, personal administrativo y de apoyo.

En el sector salud, la reapertura y activación de hospitales, centros de salud y MINSA-CAPSI —bajo el Ministerio de Salud (Minsa)— también ha demandado la contratación de personal técnico y administrativo que, según el Ejecutivo, había sido insuficiente durante años.

La seguridad pública constituye otro eje del aumento: más de 1.500 agentes han sido graduados recientemente para reforzar la presencia policial y responder a la demanda ciudadana de mayor vigilancia.

Promesa de revisión y reducción selectiva

A pesar del crecimiento, la viceministra asegura que la actual administración mantiene el compromiso de revisar la planilla en todas las instituciones. La meta es disminuir el personal en aquellas entidades donde se detecte que existe una “cantidad inflada” heredada de administraciones anteriores.