Divorcio total en Arabia: Cristiano Ronaldo se une a Benzema y se niega a jugar con el Al-Nassr

El fútbol en Arabia Saudita está empezando a crear tensiones entre los futbolistas mejores pagados. Karim Benzema y Cristiano Ronaldo han alzado la voz en contra de los clubes al no mostrarse conformes en como se han manejado las finanzas dentro de la Saudi Pro League.

A pesar de ser dos casos totalmente diferentes, mucho tiene que ver el Public Investment Fund (PIF), fondo que llevar las arcas económicas de varios clubes de la liga saudí como el Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y el Al-Ahli.

A falta de seis meses para vencer el contrato de Benzema con el Al-Ittihad, el futbolista francés recibió una oferta de renovación que sorprendió mucho al exjugador del Real Madrid. Según diversos medios, el nuevo contrato decía que todas las ganancias del jugador iban a provenir de los derechos de imagen y no de su salario como tal.

Esta oferta de renovación no le cayó para nada bien al ganador del Balón de Oro 2022, por lo que decidió no jugar más con el club hasta que, en su parecer, le hicieran una oferta de renovación acorde a lo que busca. Ya se perdió los encuentros contra el Al-Fateh y Al-Najma.

En el caso del portugués, quien es en estos momentos el máximo anotador de la liga, también decidió plantar bandera y no volver a vestirse de corto con los colores del Al-Nassr, esto debido a que según el sitio, A Bola, el PIF no apoya a todos los equipos de manera uniforme.

Desde la perspectiva del luso, el fondo saudí no tiene el mismo presupuesto para todos los clubes en su inversión, dándoles más dinero a otros para diversos proyectos o fichajes importantes para potenciar cada plantel. El portugués no estuvo en el partido contra el Al-Riyadh.

De acuerdo con los números de Transfermarkt, el Al-Hilal, equipo en el que estuvo la estrella brasileña Neymar antes de irse al Santos, ha gastado unos 624 millones de euros desde el 2023. Seguidamente está y con una amplia diferencia, el Al-Nassr con 409 millones gastados hasta la fecha.

Más abajo esta el Al-Ahli con 380 millones de euros, luego el Al-Ittihad con 334 millones y por último el Al-Qadsiah con 213 millones en gastos.

A todo esto, hay que sumarle el hecho de que el Al-Hilal ya oficializó la contratación de Benzema procedente del Al-Ittihad. Esto no le habría sentado nada bien al luso y no estaría de acuerdo con la llegada del que fuese su compañero en el Real Madrid por tantos años.

La liga saudí se ha caracterizado por traer jugadores importantes en los últimos años, sin embargo todo parece indicar que este guion no cambiará en las próximas temporada.

De hecho, el Al-Hilal aún se plantea seguir reforzándose en los últimos días que quedan del mercado de fichajes, mientras que el Al-Nassr tendría su plantilla cerrada de aquí a la siguiente campaña.

Esta novela apenas está en sus fases iniciales y quedará por ver que ocurrirá con el futuro de estos futbolistas.