Claves de los Grammy 2026: Bad Bunny y Kendrick Lamar, a las puertas de la historia

La Academia de la Grabación celebrará este domingo la 68ª edición de los premios Grammy, con el rapero Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve de ellas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny aspira a seis estatuillas.

Estas son las claves para seguir la gala, que se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Bad Bunny, en busca del premio mayor rumbo al Super Bowl

Aunque no es un novato en estas instancias, Benito Ocasio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, buscará con su álbum ‘Debí tirar más fotos’ alcanzar el hito que se le escapó con ‘Un verano sin ti’ en 2023 y convertirse en el primer artista en imponerse en la categoría de álbum del año, la más importante de la noche.

El tema ‘DtMF’, por su parte, podría hacer historia al convertirse en la primera canción en español en ganar en la categoría de grabación del año, y en la segunda interpretación en un idioma distinto al inglés en lograrlo desde ‘Nel blu, dipinto di blu (Volare)’, en 1959.

De alzarse además con grabación, canción y álbum del año, Bad Bunny se sumaría a la lista de los ocho artistas que han logrado ese triplete en la historia de los Grammy, en un momento de máxima exposición internacional marcado por los eventos y actuaciones que rodean la semana del Super Bowl.

Kendrick Lamar, a un paso de desbancar a Jay-Z y hacer historia

El rapero californiano Kendrick Lamar tiene todo a su favor para hacer historia esta gala. De ganar en al menos cuatro categorías de las nueve a las que está nominado podría romper el récord de Jay-Z y convertirse en el rapero más premiado de todos los tiempos en los Grammy: hasta el momento Jay-Z ha ganado 25 Grammys mientras que Lamar tiene en su poder 22 Grammys.

El autor de ‘Not Like Us’, que solo puede aspirar a ocho estatuillas al competir consigo mismo en la categoría de mejor interpretación de rap, también podría igualar el récord de Michael Jackson y Santana como los artistas con más premios Grammy ganados en una sola noche. Jackson logró ocho galardones en 1984 y Santana repitió la hazaña en el año 2000.

El regreso de Justin Bieber a los Grammy

Justin Bieber protagonizará uno de los regresos más comentados de esta edición. Tras cuatro años de ausencia en la gala, el cantante canadiense volverá a subirse al escenario de los Grammy, donde podría interpretar temas de su álbum ‘Swag’, que suma cuatro nominaciones, entre ellas a álbum del año.

Lady Gaga y Sabrina Carpenter también actuarán este domingo por segundo año consecutivo. Gaga aspira a siete gramófonos dorados, mientras que Carpenter opta a seis galardones. Otras actuaciones incluyen a Bruno Mars o Pharrell Williams.

Olivia Dean y la lucha femenina por mantener mejor nuevo artista

La cantante de soul y pop Olivia Dean se perfila como la gran favorita para extender la racha de solistas mujeres en la categoría de mejor artista nuevo, un reconocimiento que desde 2018 ha recaído en intérpretes femeninas, con Chappell Roan como la ganadora más reciente.

El galardón es el reconocimiento definitivo que consolida la identidad pública de un intérprete ante la industria global, y también lo disputan Lola Young, Adison Rae, la banda puertorriqueña The Marías, Katseye, sombr, Leon Thomas y Alex Warren.

Homenajes a Ozzy Osborne y Roberta Flack

Reba McEntire, Lauryn Hill y Post Malone serán quienes lideren el segmento de la gala dedicado a los artistas fallecidos durante el último año, entre los que destacan la estrella de metal Ozzy Osborne, la compositora y pianista estadounidense de soul y R&B Roberta Flack o el cantautor D’Angelo.

Hill actuará en honor a D’Angelo y Flack, mientras que Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt lo harán para Osbourne.

Dónde y cómo ver la gala

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network, y en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+ a las 17.00 hora local (01.00 hora GMT del lunes).