Grammy 2025: Una noche que homenajeó a la música, los inmigrantes y el dolor en Los Ángeles

La noche más importante de la música.

Este domingo se celebraron los Grammy con una ceremonia que atrae a las mayores estrellas del pop, rock, country y hip-hop.

Entre algunos de los ganadores están Beyoncé, quien se alzó con el premio a Mejor álbum country, por su exitoso Cowboy Carter, así como Sabrina Carpenter, quien se llevó su primer Grammy a Mejor interpretación pop en solitario por su canción Espresso.

Además de celebrar la música, el presentador de la noche, Trevor Noah, no perdió la oportunidad de recordar a los asistentes sobre el dolor que la comunidad de Los Ángeles ha sentido el último mes desde que comenzaron los incendios que han dejado a varios sin hogares.

“Decenas de miles de personas perdieron sus hogares, vecindarios completos desaparecieron”, dijo al abrir la ceremonia.

“A pesar de toda la devastación, el espíritu de la comunidad emergió”, agregó.

En las categorías latinas, la colombiana Shakira recibió el premio a mejor álbum latino tropical por “Las mujeres ya no lloran”, el boricua Residente ganó Mejor álbum de música urbana con “LAS LETRAS YA NO IMPORTAN”, los venezolanos Rawayana Mejor álbum latino de rock o alternativo con “¿Quién trae las cornetas?” y Carín León la categoría Mejor álbum de música mexicana por “Boca Chueca, Vol. 1”.

La barranquillera aprovechó el momento para elogiar la valentía de los inmigrantes quienes desde el mandato de Donald Trump han sufrido deportaciones masivas. “Quiero dedicar este premio a mis hermanos inmigrantes en este país. Son amados, son valiosos, y siempre lucharé con ustedes”, dijo.

La noche contó con actuaciones de Charli XCX, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Shakira, Stevie Wonder, Teddy Swims y Raye, y un homenaje en memoria del productor de Thriller, Quincy Jones.

A continuación, se presenta una lista con los ganadores de algunas de las categorías más importantes de los premios Grammy 2025:

Mejor álbum del año:

Mejor grabación del año: ”Not like us” - Kendrick Lamar

Mejor canción del año: Not like us - Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop: Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

Mejor interpretación pop en solitario: Espresso - Sabrina Carpenter

Mejor artista revelación: Chapell Roan

Mejor actuación de dúo/grupo pop: Die With A Smile - Lady Gaga y Bruno Mars

Mejor álbum de música urbana: ”LAS LETRAS YA NO IMPORTAN” - Residente

Mejor canción R&B: Saturn - SZA

Mejor grabación pop dance: Von dutch - Charlie XCX

Mejor álbum country: Cowboy Carter - Beyoncé

Mejor álbum rap: Alligator Bites Never Heal - Doechii

Mejor canción rap: Not Like Us - Kendrick Lamar

Mejor actuación rap: Not Like Us - Kendrick Lamar

Mejor álbum rock: Hackney Diamonds - The Rolling Stones

Mejor actuación rock: Now And Then - The Beatles

Mejor canción rock: Broken Man - St Vincent

Mejor grabación dance/electrónica: Neverender - Justice y Tame Impala

Mejor álbum dance/electronica: Brat - Charlie XCX

Mejor álbum latino tropical: ”Las mujeres ya no lloran” - Shakira

Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano): ”Boca Chueca, Vol. 1” - Carín León

Mejor álbum pop tradicional vocal: Visions - Norah Jones

Mejor álbum de música americana: Trail of flowers - Sierra Ferrell

Mejor actuación metal: Mea Culpa (Ah! Ça ira!) - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne