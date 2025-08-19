Policía Nacional captura a presunto responsable de atropello con fuga de un anciano en La Chorrera

Un hombre, de 20 años, fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional tras ser señalado como presunto responsable de un caso de atropello y fuga en el que falleció un hombre, de 64 años.

El accidente de tránsito ocurrió en la avenida Mariano Rivera, en el distrito de La Chorrera.

De acuerdo con el informe policial, el incidente fue registrado por cámaras de videovigilancia, lo que permitió alertar de inmediato a los agentes en turno.

Con esa información, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar el vehículo sospechoso, un sedán negro, en el sector de El Toro, distrito de Arraiján.

El automóvil presentaba daños visibles en la parte frontal y el parabrisas roto, indicios que coinciden con el accidente reportado.

Además, la placa del vehículo correspondía con la información captada en las grabaciones.