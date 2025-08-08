Persecución en San Miguelito termina con hallazgo de armas y vehículo abandonado

Tras una alerta emitida por el sistema de videovigilancia en la provincia de Panamá se detectó una camioneta, de color gris, que transitaba con una placa que no le correspondía, informó la Policía Nacional.

Inmediatamente, se emitió la alerta para que al área llegaran agentes de Los Linces. La camioneta fue interceptada por los agentes en la zona de Monte Oscuro.

Los sus ocupantes, dos hombres, se negaron a abrir la puerta y las ventanas cuando se encontraron con los Linces.

Debido al comportamiento de los ocupantes del vehículo los agentes solicitaron apoyo.

Al escuchar la solicitud de apoyo y la llegada de otros agentes los ocupantes de la camioneta se fugaron y recorrieron varios sectores hasta llegar a Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

Al huir de la zona, de acuerdo con la Policía Nacional, la camioneta chocó varios vehículos e intento atropellar a los agentes.

Antes de llegar al sector del Fuerte en San Miguelito arrojaron del vehículo una bolsa, en la que se observa un arma de fuego tipo fusil y otros indicios sospechosos.

En el sector del centro comercial La Condensa los hombres arrojaron otra arma de fuego.

Los hombres se escaparon en el sector del centro de salud de Pan de Azúcar, en donde abandonaron el vehículo, en donde los agentes encontraron otra arma de fuego.

El subdirector general de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, declaró que en la huida los sospechosos chocaron tres vehículos.

Domínguez declaró que se efectuarán allanamientos para localizar a los ocupantes de la camioneta.

Añadió que los agentes les dispararon a las dos llantas izquierdas del vehículo, lo cual provocó que se saliera de la vía.

Domínguez destacó que se espera la llegada de los funcionarios del Ministerio Público para las diligencias de rigor.