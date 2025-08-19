Panamá alista su ingreso al Mercosur y agenda ante la ONU en reunión del Consejo de Relaciones Exteriores

La revisión de la agenda diplomática panameña y los objetivos de las próximas misiones oficiales del país fueron tratados este martes 19 de agosto en una reunión del <b>Consejo de Relaciones Exteriores</b>, el cual fue convocado por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">el presidente José Raúl Mulino</a>.En la reunión estuvieron los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores); Frank Ábrego (Seguridad), y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal).<b>Además, estuvieron los consejeros de Estado, como Aníbal Galindo, Héctor Infante, Carlos Moreno, la expresidenta Mireya Moscoso, Dovi Eisenmann, Omar Jaén, Jorge Vallarino, Alberto Alemán Zubieta y Adolfo Ahumada.</b>Martínez-Acha detalló que uno de los puntos centrales fue la preparación del próximo viaje del mandatario a Brasil, donde Panamá impulsará su aspiración de adhesión al Mercosur.Asimismo, se abordaron los preparativos de la agenda que el país llevará a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, mes en que Panamá asume la presidencia del Consejo de Seguridad. Igualmente, se afinaron detalles de la gira de Mulino a Japón, prevista para ese mismo mes, con el objetivo de fortalecer la cooperación diplomática y ampliar los lazos bilaterales.