Panamá alista su ingreso al Mercosur y agenda ante la ONU en reunión del Consejo de Relaciones Exteriores

La revisión de la agenda diplomática panameña y los objetivos de las próximas misiones oficiales del país fueron tratados este martes 19 de agosto en una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores, el cual fue convocado por el presidente José Raúl Mulino.

En la reunión estuvieron los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores); Frank Ábrego (Seguridad), y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal).

Además, estuvieron los consejeros de Estado, como Aníbal Galindo, Héctor Infante, Carlos Moreno, la expresidenta Mireya Moscoso, Dovi Eisenmann, Omar Jaén, Jorge Vallarino, Alberto Alemán Zubieta y Adolfo Ahumada.

Martínez-Acha detalló que uno de los puntos centrales fue la preparación del próximo viaje del mandatario a Brasil, donde Panamá impulsará su aspiración de adhesión al Mercosur.

Asimismo, se abordaron los preparativos de la agenda que el país llevará a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, mes en que Panamá asume la presidencia del Consejo de Seguridad.

Igualmente, se afinaron detalles de la gira de Mulino a Japón, prevista para ese mismo mes, con el objetivo de fortalecer la cooperación diplomática y ampliar los lazos bilaterales.