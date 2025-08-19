José Luis Andrade denuncia sobrecostos por $3,000 millones y confirma avance del Cuarto Puente

El <b>ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade</b>, denunció en entrevista con <b>Telemetro Reporta</b> que las malas decisiones administrativas en proyectos de infraestructura dejaron un impacto negativo que supera los <b>$3,000 millones de dólares</b> para Panamá.Según Andrade, el cambio en el diseño del <b>Cuarto Puente sobre el Canal</b> y la construcción de un túnel adicional para el metro generaron un gasto innecesario de miles de millones que pudieron evitarse.'Nunca fue necesario hacer ese túnel. Con un ajuste de financiamiento, el puente habría podido incluir el metro y ahorrarnos cerca de $3,000 millones', afirmó el ministro.