José Luis Andrade denuncia sobrecostos por $3,000 millones y confirma avance del Cuarto Puente

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, denunció en entrevista con Telemetro Reporta que las malas decisiones administrativas en proyectos de infraestructura dejaron un impacto negativo que supera los $3,000 millones de dólares para Panamá. Según Andrade, el cambio en el diseño del Cuarto Puente sobre el Canal y la construcción de un túnel adicional para el metro generaron un gasto innecesario de miles de millones que pudieron evitarse. ”Nunca fue necesario hacer ese túnel. Con un ajuste de financiamiento, el puente habría podido incluir el metro y ahorrarnos cerca de $3,000 millones”, afirmó el ministro.

Avances del Cuarto Puente sobre el Canal

Pese a estas denuncias, Andrade confirmó que el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá avanza en un 24% de ejecución y mantiene como meta su inauguración en 2028, durante la administración del presidente José Raúl Mulino. Este megaproyecto es considerado clave para mejorar la conectividad entre la ciudad capital y el sector oeste, reduciendo la congestión en el puente de las Américas y el Centenario.

Quinto Puente para el tren

El ministro también adelantó que se estudia la construcción de un Quinto Puente sobre el Canal, destinado exclusivamente al tren que conectaría la capital con el interior del país. ”Ese proyecto no lo lleva directamente el MOP, sino la Secretaría de Infraestructura. Pero está en evaluación como obra dedicada al tren”, explicó Andrade.

Impacto en la movilidad y finanzas