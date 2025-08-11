Ministerio Público admite denuncia en contra del exministro Rafael Sabonge

<b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">El Ministerio Público (MP) </a></b>admitió la denuncia presentada por el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b>, por la presunta <b>'negligencia administrativa' </b>en el manejo del proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá realizado por el <b><a href="/tag/-/meta/rafael-sabonge">exministro Rafael Sabonge</a>, </b>que habría resultado en un sobrecosto estimado en más de $1.840 millones.La denuncia fue presentada el pasado mes de junio, por el <b><a href="/tag/-/meta/jose-luis-andrade">ministro del MOP, José Luis Andrade</a></b>, quien a parte de Sabonge también responsabilizó al <b><a href="/tag/-/meta/hector-alexander">exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.</a></b>