Maduro desafía a Estados Unidos: ‘Ningún imperio tocará tierra venezolana’

Luego de que tres buques de guerra estadounidenses llegarán al límite de la zona marítima de Venezuela, armadas con misiles guiados Aegis, esta mañana, el gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos venezolanos, en todo el país.

“Nuestros mares, cielos y tierras los defendemos, liberamos y patrullamos nosotros. Ningún imperio del mundo va a venir a tocar tierra venezolana”, sentenció el gobernante en cadena nacional. A la par de indicar que los milicianos están “preparados, activados y armados en todo el territorio nacional”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en rueda de prensa que Estados Unidos desea frenar el “flujo de drogas”.

“El régimen de [Nicolás] Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración”, expresó Leavitt.

“Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país”, sentenció.

Según Reuters, los buques norteamericanos llegarán a costas venezolanas en las próximas 36 horas, para “combatir las amenazas de seguridad en la región”.

Maduro, sobre quien pesa una recompensa de 50 millones de dólares, calificó la actitud del gobierno de Donald Trump, como una “humillación” para Sudamérica.

Hace una semana, el gobierno de Trump reveló que incautó más de $700 millones en activos supuestamente vinculados a Maduro, entre los que se incluyen: dos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varías mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos y millones de dólares en joyas y efectivo.