Ministro José Luis Andrade destaca avances del Plan Tapahueco y proyectos viales en Panamá

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró hoy en entrevista con Telemetro Reporta que el Plan Tapahueco ha permitido rehabilitar más de 300 kilómetros de calles en Panamá, atendiendo una de las principales quejas de la ciudadanía: los huecos en las vías.

El programa, creado a partir del reclamo popular, consiste en proyectos pequeños de aproximadamente 3 millones de dólares, lo que permite intervenir simultáneamente hasta diez comunidades. Para 2025 se prevé ejecutar 18 programas similares, con una inversión de 54 millones de dólares.

