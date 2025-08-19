  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Ministro José Luis Andrade destaca avances del Plan Tapahueco y proyectos viales en Panamá

Andrade adelantó que para el próximo año se planea un plan exhaustivo de inversión vial que superará los 600 millones de dólares.
Andrade adelantó que para el próximo año se planea un plan exhaustivo de inversión vial que superará los 600 millones de dólares. MOP
Por
Darine Waked
  • 19/08/2025 14:51
El ministro José Luis Andrade explicó en entrevista con Telemetro Reporta los avances del Plan Tapahueco, con más de 300 kilómetros rehabilitados y nuevas inversiones proyectadas

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró hoy en entrevista con Telemetro Reporta que el Plan Tapahueco ha permitido rehabilitar más de 300 kilómetros de calles en Panamá, atendiendo una de las principales quejas de la ciudadanía: los huecos en las vías.

El programa, creado a partir del reclamo popular, consiste en proyectos pequeños de aproximadamente 3 millones de dólares, lo que permite intervenir simultáneamente hasta diez comunidades. Para 2025 se prevé ejecutar 18 programas similares, con una inversión de 54 millones de dólares.

Nota de interés: MOP: Estos son los 11 puentes que se rehabilitarán en Ciudad de Panamá

Reactivación de plantas y producción de asfalto

Andrade recordó que al asumir el cargo encontró un ministerio con limitados recursos y sin planes de mantenimiento vial. Por ello, reactivó plantas de asfalto y canteras, lo que permitió colocar más de 60 mil toneladas de mezcla asfáltica en el primer año de gestión.

Con poco dinero logramos avanzar y disminuir las denuncias de ciudadanos que antes colocaban plantas en los huecos como protesta. Hoy la gente ve que estamos trabajando”, afirmó.

Nota de interés: Robo de vigas H: ¿cuántas se han recuperado y dónde serán utilizadas?

Comunidades beneficiadas y próximos proyectos

Entre las zonas atendidas se encuentran Bejuco, La Concepción y tramos de la Vía Panamericana, donde se realizaron reparaciones que no se ejecutaban desde hace más de una década.

El ministro adelantó que para el próximo año se planea un plan exhaustivo de inversión vial que superará los 600 millones de dólares, con obras de rehabilitación en diferentes regiones del país.

Lo Nuevo