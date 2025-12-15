  1. Inicio
Transferencias a municipios superan los $10 millones, denuncia la bancada Vamos

Durante la conferencia, los diputados insistieron en que las transferencias fueron aprobadas de forma expedita.
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Leiny Pérez
  15/12/2025 14:15
Los diputados exigen una respuesta del MEF y la Contraloría, ya que aseguran que los procedimientos no cumplen con la ley

La bancada independiente Vamos ofreció este lunes una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional para exigir explicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría General de la República por las transferencias extraordinarias de recursos públicos a municipios y juntas comunales, que, según denunciaron, no siguieron los mecanismos regulares previstos en la Ley de Descentralización.

El jefe de la bancada, Roberto Zúñiga, rechazó declaraciones recientes del contralor general, a las que calificó de “desafortunadas”, y negó que los diputados de Vamos incumplan con la rendición de cuentas.

Aseguró que la bancada publica informes mensuales, divulga de forma voluntaria sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, y entregó íntegramente el subsidio postelectoral por $6 millones a instituciones públicas.

“Aquí no hay nada que ocultar. Todo está publicado y a disposición del país”, sostuvo Zúñiga, al tiempo que subrayó que los fondos públicos deben ser tratados como “sagrados” y manejados con total transparencia.

Por su parte, el subjefe de la bancada, Luis Duke, aclaró que los recursos cuestionados no fueron entregados a diputados, sino transferidos directamente a municipios y juntas comunales.

No obstante, advirtió que existe una relación política entre algunas de estas entidades y los diputados de las áreas beneficiadas, lo que amerita un análisis y una fiscalización más profunda.

Duke también afirmó que toda la información solicitada por la Contraloría ya fue entregada por los diputados y explicó que las solicitudes de prórroga realizadas se ajustan a lo establecido en la normativa vigente. Sin embargo, cuestionó la actuación del ente fiscalizador y le exigió cumplir su rol constitucional.

“El país necesita saber por qué no se detectaron a tiempo desvíos que superan los $10 millones hacia municipios y juntas comunales. No basta con anunciar auditorías; se requieren investigaciones reales y consecuencias”, manifestó.

Durante la conferencia, los diputados insistieron en que las transferencias fueron aprobadas de forma expedita y sin una explicación clara de los criterios utilizados.

Además, cuestionaron la falta de información pública sobre el destino final de los fondos y reclamaron que se fiscalice a todos los municipios beneficiados, sin distinciones políticas.

La bancada Vamos reiteró su exigencia al MEF y a la Contraloría para que publiquen la documentación que respalda estas transferencias y expliquen por qué se realizaron fuera del procedimiento regular. “Es dinero de todos los panameños y el país tiene derecho a conocer cómo se manejó”, concluyeron.

