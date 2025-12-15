Transferencias a municipios superan los $10 millones, denuncia la bancada Vamos

La bancada independiente Vamos ofreció este lunes una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional para exigir explicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría General de la República por las transferencias extraordinarias de recursos públicos a municipios y juntas comunales, que, según denunciaron, no siguieron los mecanismos regulares previstos en la Ley de Descentralización.

El jefe de la bancada, Roberto Zúñiga, rechazó declaraciones recientes del contralor general, a las que calificó de “desafortunadas”, y negó que los diputados de Vamos incumplan con la rendición de cuentas.

Aseguró que la bancada publica informes mensuales, divulga de forma voluntaria sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, y entregó íntegramente el subsidio postelectoral por $6 millones a instituciones públicas.

“Aquí no hay nada que ocultar. Todo está publicado y a disposición del país”, sostuvo Zúñiga, al tiempo que subrayó que los fondos públicos deben ser tratados como “sagrados” y manejados con total transparencia.

Por su parte, el subjefe de la bancada, Luis Duke, aclaró que los recursos cuestionados no fueron entregados a diputados, sino transferidos directamente a municipios y juntas comunales.

No obstante, advirtió que existe una relación política entre algunas de estas entidades y los diputados de las áreas beneficiadas, lo que amerita un análisis y una fiscalización más profunda.

Duke también afirmó que toda la información solicitada por la Contraloría ya fue entregada por los diputados y explicó que las solicitudes de prórroga realizadas se ajustan a lo establecido en la normativa vigente. Sin embargo, cuestionó la actuación del ente fiscalizador y le exigió cumplir su rol constitucional.

“El país necesita saber por qué no se detectaron a tiempo desvíos que superan los $10 millones hacia municipios y juntas comunales. No basta con anunciar auditorías; se requieren investigaciones reales y consecuencias”, manifestó.

Durante la conferencia, los diputados insistieron en que las transferencias fueron aprobadas de forma expedita y sin una explicación clara de los criterios utilizados.

Además, cuestionaron la falta de información pública sobre el destino final de los fondos y reclamaron que se fiscalice a todos los municipios beneficiados, sin distinciones políticas.

La bancada Vamos reiteró su exigencia al MEF y a la Contraloría para que publiquen la documentación que respalda estas transferencias y expliquen por qué se realizaron fuera del procedimiento regular. “Es dinero de todos los panameños y el país tiene derecho a conocer cómo se manejó”, concluyeron.