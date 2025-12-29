Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

El <b>Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona</b> ha citado a declarar como <b>investigados, el próximo 16 de enero</b>, al <b>presidente del FC Barcelona, Joan Laporta</b>, al <b>vicepresidente Rafael Yuste</b> y a los <b>exdirectivos Xavier Sala i Martín y Joan Oliver</b> por un <b>presunto delito de estafa de 91.500 euros</b> a una persona inversora en <b>2016</b>.El <b>auto</b>, al que ha tenido acceso <b>EFE</b>, ha admitido ha trámite la <b>querella contra Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver</b>, todos ellos <b>vinculados a las sociedades Core Store</b> (España) y <b>CSSB Limited</b> (Hong Kong) en el momento en el que se produjeron los hechos.La querellante invirtió, a mediados de <b>2016</b>, <b>50.000 euros</b> en concepto de <b>préstamo con un 6% de interés</b> en <b>Core Store</b>, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del <b>Reus Deportivo</b>.La mujer desembolsó también <b>otros 54.000 euros</b> en acciones de <b>CSSB Limited</b>, cuyo objeto era la creación en <b>China</b> de una <b>academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona</b>.Además de tener, a priori, una <b>muy buena rentabilidad</b>, el principal atractivo de ambos proyectos residía <b>'en la reputación pública y profesional de los intervinientes'</b>, al tratarse de <b>figuras ampliamente reconocidas</b> en el ámbito deportivo y empresarial.<b>Laporta figuraba entonces como administrador solidario de Core Store</b>, junto a <b>Joan Oliver</b>, exdirector general durante su primer mandato como presidente del club, consejero delegado del <b>Reus Deportiu</b> y representante legal de <b>CSSB Limited</b>.De los <b>104.000 euros invertidos</b>, la persona afectada <b>solo logró recuperar 12.500 euros</b>, en <b>agosto de 2024</b>, tras <b>reiterados incumplimientos contractuales</b>.Tras conocer, a través del documental <b>’Laportagate-El caso del Reus 2’</b>, que <b>otras personas habían sufrido inversiones fallidas similares</b>, decidió <b>emprender acciones legales</b> con el abogado <b>Pepe Oriola</b>, que representa a <b>más afectados</b>.Esta es la <b>tercera causa abierta</b> en la que se investiga a <b>Joan Laporta por presunta estafa</b> por su vinculación con <b>Core Store y CSSB Limited</b>.