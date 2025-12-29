Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar como investigados, el próximo 16 de enero, al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al vicepresidente Rafael Yuste y a los exdirectivos Xavier Sala i Martín y Joan Oliver por un presunto delito de estafa de 91.500 euros a una persona inversora en 2016.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, ha admitido ha trámite la querella contra Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store (España) y CSSB Limited (Hong Kong) en el momento en el que se produjeron los hechos.

La querellante invirtió, a mediados de 2016, 50.000 euros en concepto de préstamo con un 6% de interés en Core Store, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportivo.

La mujer desembolsó también otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objeto era la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona.

Además de tener, a priori, una muy buena rentabilidad, el principal atractivo de ambos proyectos residía ”en la reputación pública y profesional de los intervinientes”, al tratarse de figuras ampliamente reconocidas en el ámbito deportivo y empresarial.

Laporta figuraba entonces como administrador solidario de Core Store, junto a Joan Oliver, exdirector general durante su primer mandato como presidente del club, consejero delegado del Reus Deportiu y representante legal de CSSB Limited.

De los 104.000 euros invertidos, la persona afectada solo logró recuperar 12.500 euros, en agosto de 2024, tras reiterados incumplimientos contractuales.

Tras conocer, a través del documental ’Laportagate-El caso del Reus 2’, que otras personas habían sufrido inversiones fallidas similares, decidió emprender acciones legales con el abogado Pepe Oriola, que representa a más afectados.

Esta es la tercera causa abierta en la que se investiga a Joan Laporta por presunta estafa por su vinculación con Core Store y CSSB Limited.