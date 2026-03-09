Nueva York despide a Willie Colón con emotiva misa en la Catedral de San Patricio

Este lunes, la ciudad de Nueva York se vistió de luto para despedir al legendario salsero Willie Colón, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años.

La misa funeral se realizó en la Catedral de San Patricio y contó con la presencia de familiares, amigos y miles de admiradores que quisieron rendirle homenaje.

Sus hijos Diego y Alejandro destacaron la calidad humana y artística de su padre, mientras su esposa Julia agradeció el apoyo recibido.

Considerado el “Rey del Trombón”, Colón deja un legado imborrable en la música latina y en la memoria de quienes lo admiraron.