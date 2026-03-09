  1. Inicio
Nueva York despide a Willie Colón con emotiva misa en la Catedral de San Patricio

Lourdes García Armuelles
  • 09/03/2026 10:45
Considerado el “Rey del Trombón”, Colón deja un legado imborrable en la música latina y en la memoria de quienes lo admiraron

Este lunes, la ciudad de Nueva York se vistió de luto para despedir al legendario salsero Willie Colón, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años.

La misa funeral se realizó en la Catedral de San Patricio y contó con la presencia de familiares, amigos y miles de admiradores que quisieron rendirle homenaje.

Sus hijos Diego y Alejandro destacaron la calidad humana y artística de su padre, mientras su esposa Julia agradeció el apoyo recibido.

Considerado el “Rey del Trombón”, Colón deja un legado imborrable en la música latina y en la memoria de quienes lo admiraron.

