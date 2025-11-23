¿Cantante panameño Eddy Lover detenido en Bolivia?, esto es lo que se sabe

Lo que inició como un rumor en redes sociales ha sido confirmado por medios bolivianos: el cantante panameño de reggae romántico, Eddy Lover, fue detenido la madrugada de este domingo 23 de noviembre en la ciudad de La Paz, en Bolivia.

La detención fue reportada por el medio Red Uno y se produjo tras una denuncia interpuesta por la productora Showyan por supuesto incumplimiento de contrato. Según la productora, el panameño no se presentó a un concierto que estaba programado para el jueves 20 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz, causando pérdidas económicas y logísticas significativas.