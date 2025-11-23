  1. Inicio
BOLIVIA

¿Cantante panameño Eddy Lover detenido en Bolivia?, esto es lo que se sabe

El cantante panameño Eddy Lover durante una reciente presentación en Estados Unidos.
El cantante panameño Eddy Lover durante una reciente presentación en Estados Unidos.
  • 23/11/2025 13:08
Lo que inició como un rumor en redes sociales ha sido confirmado por medios bolivianos: el cantante panameño de reggae romántico, Eddy Lover, fue detenido la madrugada de este domingo 23 de noviembre en la ciudad de La Paz, en Bolivia.

La detención fue reportada por el medio Red Uno y se produjo tras una denuncia interpuesta por la productora Showyan por supuesto incumplimiento de contrato. Según la productora, el panameño no se presentó a un concierto que estaba programado para el jueves 20 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz, causando pérdidas económicas y logísticas significativas.

Ante la denuncia formal, la Policía boliviana, en coordinación con los representantes legales de la empresa afectada, ejecutó un operativo para trasladar al cantante a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Eddy Lover se encuentra en Bolivia como parte de una gira que incluyó presentaciones recientes en Cochabamba (viernes) y La Paz (sábado). El caso se encuentra ahora en manos de la autoridad judicial competente, que definirá las medidas a tomar. La productora exige el resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

Hasta el momento de esta publicación, Eddy Lover no ha emitido pronunciamientos sobre el incidente.

