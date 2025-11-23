¿Cantante panameño Eddy Lover detenido en Bolivia?, esto es lo que se sabe

Lo que inició como un rumor en redes sociales ha sido confirmado por medios bolivianos: el <b><a href="/tag/-/meta/eddy-lover">cantante panameño de reggae romántico, Eddy Love</a>r</b>, fue detenido la madrugada de este domingo 23 de noviembre en la ciudad de La Paz, en Bolivia.<b>La detención fue reportada por el medio </b><i><b>Red Uno</b></i> y se produjo tras una denuncia interpuesta por la productora <b>Showyan</b> por supuesto incumplimiento de contrato. Según la productora, el panameño no se presentó a un concierto que estaba programado para el <b>jueves 20 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz</b>, causando pérdidas económicas y logísticas significativas.