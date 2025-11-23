  1. Inicio
PANAMÁ

Idaan: desinfección de planta en Los Santos entra en última etapa, ¿cuándo serán los trabajos?

Trabajos de desinfección en la potabilizadora de Llano de Piedra con la toma de muestras para analizar la calidad previo a la limpieza.
Por
Redacción
  • 23/11/2025 13:18
Estas acciones forman parte de segunda fase del plan ejecutado por el Idaan para restablecer agua potable en las provincias de Herrera y Los Santos.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) avanzan los trabajos para lograr la solución de la crisis hídrica en la región de Azuero, generada por la contaminación del río La Villa. La entidad ha anunciado una jornada intensiva de desinfección de la red de tuberías en el área de Llano de Piedra, un paso fundamental para que la población pueda volver a tener acceso a agua apta para el consumo humano.

El proceso de desinfección está programado para iniciar a partir del martes 25 de noviembre a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta el miércoles 26 de noviembre a las 6:00 p.m.

Una vez finalizado este proceso, el IDAAN procederá con la toma de muestras y el análisis de la calidad del agua. La certificación final de que el agua es apta para el consumo humano recaerá exclusivamente en el Ministerio de Salud (MINSA).

Recomendaciones para la población durante la desinfección en Llano de Piedra

El IDAAN ha emitido instrucciones precisas de seguridad que la población debe seguir estrictamente durante y después de la desinfección, debido a la alta concentración de cloro utilizada en el proceso:

Durante la Desinfección: Se pide a los residentes no abrir los grifos para evitar el contacto con la alta concentración de cloro.

Uso Inmediato Post-Desinfección: El agua sólo podrá ser utilizada, de manera inicial, para higiene y aseo personal.

Luego de Concluir: Una vez finalizado el horario de desinfección (miércoles 26 a las 6:00 p.m.), los usuarios deberán abrir todos los grifos del hogar y dejar correr el agua por un período de 30 minutos para purgar el sistema, eliminar los residuos de cloro y lavar las tuberías internas de las viviendas.

