Fallece Victorio Sánchez, ícono de la radio en Panamá

La radio panameña se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Victorio Sánchez, una de las voces más queridas e icónicas del país, conocido cariñosamente como “El Inmenso”.

Sánchez dedicó más de 45 años de su vida al mundo de la radiodifusión, dejando una huella imborrable en la radio y el entretenimiento nacional. De esa extensa trayectoria, 34 años los pasó como una de las voces principales de RPC Radio.

Apodado “El Inmenso” debido a su gran estatura, Victorio Sánchez fue ampliamente reconocido por su exitoso programa “La Hora de la Salsa”, un espacio que se convirtió en referencia obligada para los amantes del género, que marcó a varias generaciones de oyentes y que también le permitió codearse con las máximos exponentes del género salsa que siempre ha tenido un sitial importante en Panamá.

A lo largo de su carrera, Sánchez fue merecedor de numerosos reconocimientos por su invaluable labor y contribución al desarrollo de la radio en Panamá.