Fallece Victorio Sánchez, ícono de la radio en Panamá

La radio panameña se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de <b>Victorio Sánchez</b>, una de las voces más queridas e icónicas del país, conocido cariñosamente como <b>'El Inmenso'</b>.Sánchez dedicó <b>más de 45 años</b> de su vida al mundo de la radiodifusión, dejando una huella imborrable en la radio y el entretenimiento nacional. De esa extensa trayectoria, <b>34 años</b> los pasó como una de las <b>voces principales de RPC Radio.</b><b>Apodado 'El Inmenso' debido a su gran estatura</b>, Victorio Sánchez fue ampliamente reconocido por su exitoso programa <b>'La Hora de la Salsa'</b>, un espacio que se convirtió en referencia obligada para los amantes del género, que marcó a varias generaciones de oyentes y que también le permitió codearse con las máximos exponentes del género salsa que siempre ha tenido un sitial importante en Panamá.A lo largo de su carrera, <b>Sánchez fue merecedor de numerosos reconocimientos por su invaluable labor</b> y contribución al desarrollo de la radio en Panamá.