Estados Unidos declarará este lunes al cártel de los Soles como organización terrorista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este domingo 23 de noviembre que el Gobierno estadounidense designará al cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que entrará en vigor el próximo 24 de noviembre.

Según Washington, esta estructura criminal venezolana estaría dirigida por el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de su administración.

“Ni Maduro ni sus allegados representan al Gobierno legítimo de Venezuela”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.

La institución agregó que el cártel de los Soles, junto con otras organizaciones ya catalogadas como terroristas como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, es responsable de actos de violencia en el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

”Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”, dice un comunicado del Departamento de Estado.

La designación se anuncia en un contexto de creciente presión estadounidense en el Caribe, que incluye la llegada del portaaviones más grande del mundo este domingo, y en medio de un aumento de tensiones entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro.