‘Seguiré aportando’: Blandón felicita a Jorge Herrera tras cambio de mando en el panameñismo

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-isabel-blandon" target="_blank">El actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón</a>, felicitó la tarde de este domingo 23 de noviembre a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-herrera" target="_blank">Jorge Herrera tras confirmarse su victoria</a> en la Convención Nacional Extraordinaria celebrada en el Hotel El Panamá.'<i>¡Felicidades a la nueva Junta Directiva y directores nacionales electos, encabezados por Jorge Herrera como nuevo presidente del @panamenistas!</i>', expresó Blandón en un mensaje difundido en X.