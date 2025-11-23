  1. Inicio
‘Seguiré aportando’: Blandón felicita a Jorge Herrera tras cambio de mando en el panameñismo

‘Como miembro del partido, seguiré aportando lo mejor de mí con miras a fortalecer al colectivo’, dijo Blandón.
Por
Manuel Vega Loo
  • 23/11/2025 13:51
‘¡Felicidades a la nueva Junta Directiva y directores nacionales electos, encabezados por Jorge Herrera como nuevo presidente del @panamenistas!’, expresó Blandón

El actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, felicitó la tarde de este domingo 23 de noviembre a Jorge Herrera tras confirmarse su victoria en la Convención Nacional Extraordinaria celebrada en el Hotel El Panamá.

¡Felicidades a la nueva Junta Directiva y directores nacionales electos, encabezados por Jorge Herrera como nuevo presidente del @panamenistas!”, expresó Blandón en un mensaje difundido en X.

Blandón, quien encabezó la dirigencia panameñista desde 2018, aseguró que pese a dejar la presidencia del colectivo continuará trabajando dentro del partido.

“Como miembro del partido, seguiré aportando lo mejor de mí con miras a fortalecer al colectivo como oferta electoral hacia el 2029”, afirmó y reiteró su compromiso con la renovación y el futuro del panameñismo.

La elección, que forma parte de la reestructuración partidaria para el periodo 2025-2027, contó con la participación de 1,374 convencionales habilitados para votar.

Con ello, el panameñismo inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Herrera, quien se impuso a Carlos Raúl Piad en la contienda interna.

