‘Seguiré aportando’: Blandón felicita a Jorge Herrera tras cambio de mando en el panameñismo

El actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, felicitó la tarde de este domingo 23 de noviembre a Jorge Herrera tras confirmarse su victoria en la Convención Nacional Extraordinaria celebrada en el Hotel El Panamá.

“¡Felicidades a la nueva Junta Directiva y directores nacionales electos, encabezados por Jorge Herrera como nuevo presidente del @panamenistas!”, expresó Blandón en un mensaje difundido en X.