Jorge Herrera se impone a Carlos Raúl Piad y dirigirá al Partido Panameñista

El diputado Jorge Herrera se impuso la tarde de este domingo 23 de noviembre a Carlos Raúl Piad en la elección para escoger al nuevo presidente del Partido Panameñista.

Un total de 1,374 convencionales estaban habilitados para emitir su voto en la Convención Nacional Extraordinaria del partido, la cual se efectuó en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, del Hotel El Panamá.

Los convencionales emitieron su voto en 11 mesas.

Además, del presidente del colectivo se escoge este 23 de noviembre a la nueva junta directiva nacional y a los directores nacionales.

La elección de este domingo del partido forma parte de un proceso de renovación de la estructura partidaria para el periodo 2025-2027.

Tras concluir la votación fueron los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio los encargados del conteo de actas de mesa.

Más temprano Herrera destacó que estas elecciones representaban “una fiesta democrática necesaria” para fortalecer la institucionalidad del partido.

Además, la expresidenta y líder panameñista criticó la gestión de la actual directiva y dijo que la doctrina del panameñismo la echaron en un tinaco.

Moscoso aseguró que su partido atraviesa su peor momento y que “está muerto” bajo su actual dirigencia, en una clara alusión al dirigente José Isabel Blandón.

“La expectativa de hoy es el cambio que tiene que tener el Partido Panameñista. No podemos seguir con un partido muerto, dirigido por dos o tres personas”, afirmó Moscoso.