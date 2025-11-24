  1. Inicio
BOLIVIA

Justicia libera a Eddy Lover en Bolivia, productora exige devolución de $15 mil

El cantante panameño Eddy Lover estuvo detenido en Bolivia.
El cantante panameño Eddy Lover estuvo detenido en Bolivia. @eddyloveroficial
Por
Redacción
  • 24/11/2025 17:30
El cantante panameño Eddy Lover fue detenido la madrugada del domingo 23 de noviembre en la ciudad de La Paz, en Bolivia.

Incumplimiento de contrato y extorsión son los supuestos señalamientos contra el cantante panameño Eddy Lover, quien fue detenido el domingo en Bolivia.

Este lunes se realizó la audiencia, en la cual el juez determinó otorgarle la libertad a Eduardo Enrique Mosquera Salcedo, nombre real de Eddy Lover. La aprehensión del panameño se ejecutó en cumplimiento de una denuncia por supuesto incumplimiento de contrato y presunta extorsión, presentada por la productora local ShowYan.bo, luego de que el artista no se presentara en un concierto programado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Eddy Lover llevaba varias presentaciones en Bolivia como parte de una gira que incluyó presentaciones recientes en Cochabamba (viernes) y La Paz (sábado).

¿De qué acusa la empresa productora en Bolivia a Eddy Lover?

Medios bolivianos han reportado que la empresa afectada denunció que el artista incumplió el show previsto para el pasado jueves en Santa Cruz, ocasionando serios daños económicos y logísticos. La situación escaló cuando se denunció que Eddy Lover presuntamente solicitó montos adicionales para poder continuar con su gira por las ciudades de Cochabamba y La Paz, un hecho que la productora calificó como extorsivo.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) arrestó a Eddy Lover poco después de su presentación en La Paz, el sábado 22 de noviembre.

Pese a que el dinero de la supuesta extorsión fue encontrado en poder del mánager, René Araujo, también de nacionalidad panameña, el juez determinó otorgar la libertad al cantante durante la audiencia de medidas cautelares. Esta decisión fue fuertemente cuestionada por los afectados, quienes exigen la devolución de los 15.000 dólares y que se dicte una medida cautelar de arraigo contra el cantante panameño para que no pueda salir de suelo boliviano.

