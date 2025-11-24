Justicia libera a Eddy Lover en Bolivia, productora exige devolución de $15 mil

Incumplimiento de contrato y extorsión son los supuestos señalamientos contra el <b><a href="/tag/-/meta/eddy-lover">cantante panameño Eddy Lover</a></b>, quien fue detenido el domingo en Bolivia. Este lunes se realizó la audiencia, en la cual el juez determinó otorgarle la libertad a Eduardo Enrique Mosquera Salcedo, nombre real de <b>Eddy Lover.</b> <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/cantante-panameno-eddy-lover-detenido-en-bolivia-esto-es-lo-que-se-sabe-OP17813782" target="_blank">La aprehensión del panameño se ejecutó en cumplimiento de una denuncia por supuesto incumplimiento de contrato y presunta extorsión, presentada por la productora local ShowYan.bo</a></b>, luego de que el artista no se presentara en un concierto programado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.<b>Eddy Lover llevaba varias presentaciones en Bolivia como parte de una gira que incluyó presentaciones recientes</b> en Cochabamba (viernes) y La Paz (sábado).