Justicia libera a Eddy Lover en Bolivia, productora exige devolución de $15 mil

Incumplimiento de contrato y extorsión son los supuestos señalamientos contra el cantante panameño Eddy Lover, quien fue detenido el domingo en Bolivia.

Este lunes se realizó la audiencia, en la cual el juez determinó otorgarle la libertad a Eduardo Enrique Mosquera Salcedo, nombre real de Eddy Lover. La aprehensión del panameño se ejecutó en cumplimiento de una denuncia por supuesto incumplimiento de contrato y presunta extorsión, presentada por la productora local ShowYan.bo, luego de que el artista no se presentara en un concierto programado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Eddy Lover llevaba varias presentaciones en Bolivia como parte de una gira que incluyó presentaciones recientes en Cochabamba (viernes) y La Paz (sábado).