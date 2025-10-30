Sistema de salud panameño avanza hacia unificación: Mulino anuncia comisión de integración

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, sostuvo una reunión con los equipos técnicos del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>, encabezados por el ministro <b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">Fernando Boyd</a></b> y el director <b><a href="/tag/-/meta/dino-mon">Dino Mon</a></b>, respectivamente, para dar seguimiento al <b>plan de integración del sistema de salud público</b>, con el objetivo de mejorar la atención tanto para asegurados como para no asegurados.Durante el encuentro, el mandatario subrayó que el <b>Ejecutivo avanza en la unificación de servicios</b> tras la reciente <b>reforma integral de la ley de la CSS</b>, lo que permitirá establecer reglas claras y fortalecer la coordinación entre ambas entidades.<i>'Estamos en el momento preciso para lograr esta unificación de dos entidades que cuentan económicamente con fondos para hacerlo. Debemos incorporar servicios de manera progresiva y convertir este esfuerzo en una realidad'</i>, afirmó Mulino.El presidente instruyó la <b>creación de una comisión de integración</b> que tendrá la misión de desarrollar los puntos clave del proceso, presentar un informe en los próximos meses y garantizar que la atención a los pacientes no se vea afectada durante la transición.Mulino recalcó que la prioridad es la salud pública y no las divisiones administrativas:<i>'No se trata de ser asegurado o no, sino de la salud de todos los panameños. Este proceso debe realizarse pensando en la sanidad, la eficiencia y en acabar con las penurias diarias de la población.'</i>El mandatario también insistió en la necesidad de <b>coordinar decisiones estratégicas</b>, como la inversión en infraestructura, la optimización de compras de medicamentos y la mejora de la atención primaria.Por su parte, el ministro de Salud, <b>Fernando Boyd</b>, calificó el proceso como <b>'un esfuerzo histórico'</b>, ya que por primera vez en más de 50 años ambas instituciones trabajan juntas hacia un sistema integrado.<i>'Tenemos los recursos suficientes para seguir construyendo, pero debemos hacerlo bajo una planificación conjunta, con una atención primaria que llegue a todas las comunidades en el corto plazo'</i>, señaló Boyd.A su vez, el director de la CSS, <b>Dino Mon</b>, destacó los avances ya logrados, como la <b>reducción de la mora quirúrgica</b>, la <b>mejor atención a pacientes de hemodiálisis</b> y la <b>coordinación en atención primaria</b>.<i>'Hemos hecho grandes avances, pero sabemos que se debe hacer más para llegar a una integración completa, sin dejar de lado las responsabilidades propias de ambas instituciones'</i>, puntualizó Mon.El plan de integración busca consolidar una <b>red de servicios más eficiente, equitativa y accesible</b>, garantizando que todos los panameños, independientemente de su condición, reciban atención médica oportuna y de calidad.