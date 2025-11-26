  1. Inicio
Requisito del Pase-U: fechas del taller Escuela para Padres y cómo participar

El Meduca hace obligatorio el programa Escuela para Padres para acceder al Pase-U.
El Meduca hace obligatorio el programa Escuela para Padres para acceder al Pase-U.
Emiliana Tuñón
  • 26/11/2025 12:33
Meduca confirmó que el programa Escuela para Padres será obligatorio para acceder al Pase-U, con talleres del 2 al 5 de diciembre en todas las regiones educativas del país.

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que la participación en el programa Escuela para Padres será un requisito indispensable para acceder al pago del Pase-U. La medida busca fortalecer el acompañamiento familiar y garantizar que los estudiantes cuenten con apoyo integral, reforzando valores esenciales para su bienestar emocional y académico.

El taller, titulado “Escuchar para Sanar”, se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre en las 16 regiones educativas del país. El espacio está diseñado para promover la gestión emocional, mejorar la convivencia en el hogar y prevenir situaciones de maltrato.

Detalles del programa Escuela para Padres del Meduca

Según el cronograma difundido por Meduca, el taller se realizará en dos turnos: jornada matutina de 10:30 a.m. a 12:00 m.d. y jornada vespertina de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 de diciembre: Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito

3 de diciembre: Coclé, Herrera, Colón y Veraguas

4 de diciembre: Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Darién

5 de diciembre: Comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala

En caso de que el primer acudiente no pueda asistir, podrá enviar al segundo acudiente.

