Requisito del Pase-U: fechas del taller Escuela para Padres y cómo participar

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que la participación en el programa Escuela para Padres será un requisito indispensable para acceder al pago del Pase-U. La medida busca fortalecer el acompañamiento familiar y garantizar que los estudiantes cuenten con apoyo integral, reforzando valores esenciales para su bienestar emocional y académico.

El taller, titulado “Escuchar para Sanar”, se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre en las 16 regiones educativas del país. El espacio está diseñado para promover la gestión emocional, mejorar la convivencia en el hogar y prevenir situaciones de maltrato.