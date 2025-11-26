Requisito del Pase-U: fechas del taller Escuela para Padres y cómo participar

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> confirmó que la participación en el <b><a href="/tag/-/meta/programa-escuela-para-padres">programa Escuela para Padres</a></b> será un <b>requisito indispensable</b> para acceder al pago del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Pase-U</a></b>. La medida busca fortalecer el acompañamiento familiar y garantizar que los estudiantes cuenten con apoyo integral, reforzando valores esenciales para su bienestar emocional y académico.El taller, titulado 'Escuchar para Sanar', se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre en las 16 regiones educativas del país. El espacio está diseñado para promover la gestión emocional, mejorar la convivencia en el hogar y prevenir situaciones de maltrato.