Promesa de medallas: Atletas panameños clasifican a finales en Juegos Bolivarianos 2025

La delegación de Panamá ha comenzado su participación en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025, que se desarrollan del 22 de noviembre al 7 de diciembre. Panamá estará presente en 21 de los 46 deportes del programa oficial, y el primer día ya dejó buenas noticias, especialmente en la piscina y Esports.

En la jornada matutina de natación en Ayacucho, dos atletas lograron asegurar su pase a la disputa por las medallas en la prueba de 100 metros Pecho.

- Raúl Antadillas finalizó en el segundo lugar de su serie con un tiempo de 1:03.55 minutos

- Bernhard Tyler Christianson fue tercero en la misma serie, con un registro de 1:03.73 minutos.

En otras pruebas de natación

- Carolina Cermelli terminó novena en el sumario de los 50 metros Espalda: 30.88seg

- María Castillo concluyó en el noveno lugar en los 100m Libre: 1:00.54min

- Andrey Villarreal y Jeancarlo Calderón terminaron décimo y duodécimo, respectivamente, en los 100 metros libre masculino.

En la disciplina de Tiro Deportivo, modalidad escopeta, Patrick Taylor completó la primera fecha de la prueba Skeet con una marca de 58/75 platos.

Taylor se ubica actualmente en el puesto 12 de la tabla general y tendrá 50 platos más mañana para completar la ronda de 125. Solo los seis primeros lugares obtienen una plaza en la final, por lo que el atleta panameño buscará ascender posiciones en la jornada del lunes.

Medalla para Panamá en los Esports de Ayacucho - Lima 2025

El equipo panameño de Dota 2, conformado por: Diego Valderrama, Eduard Rodríguez, Johan Herrera, José Saldaña y Raymond Baloy se midió a sus similares de Colombia y Perú este domingo 23 en el Coliseo Eduardo Dibós por los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

Los representantes de Panamá quedaron en la tercera posición obteniendo así la medalla de bronce.