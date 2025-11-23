‘Alfabetización constitucional’: eje de la final del Concurso Nacional de Oratoria 2025

En el marco de su vigésimo aniversario, el Concurso Nacional de Oratoria presenta a sus 15 finalistas que competirán esta noche por convertirse en el nuevo campeón nacional, tras una fase de preselección desarrollada en el Teatro Ascanio Arosemena.

Un total de 60 estudiantes de las 16 regiones escolares participaron en dos rondas eliminatorias, Desempeño Espontáneo e Improvisación, donde el jurado evaluó nueve criterios esenciales.

Solo quienes lograron las mejores calificaciones acumuladas aseguraron un cupo en la final.

Los seleccionados pasaron por un entrenamiento intensivo de 35 días en la Academia Nacional de Oratoria, donde recibieron talleres prácticos y charlas magistrales impartidas por especialistas en comunicación, liderazgo y expresión oral.

Este proceso busca potenciar sus capacidades para representar lo mejor de la juventud panameña sobre el escenario.

La final se realizará, este domingo 23 de noviembre, a las 6:00 p.m., con transmisión en vivo por televisión, radio e internet.

Para esta edición, el tema central es “Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”, una propuesta de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales.

La temática invita a los participantes a analizar el papel del conocimiento constitucional, el pensamiento crítico y la participación ciudadana en la transformación del país.

Con dos décadas de historia, el Concurso Nacional de Oratoria se consolida como una de las plataformas más influyentes para el liderazgo juvenil en Panamá. Esta noche, una nueva voz se sumará al legado.