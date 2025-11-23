Varios mundialistas en la convocatoria de Panamá para el Torneo UNCAF Sub-19

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y el director técnico Felipe Baloy han activado el proceso de preparación para el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, que se celebrará en la capital panameña del 5 al 11 de diciembre.

Baloy ha convocado a un total de 34 jugadores para iniciar un microciclo de entrenamientos que se extenderá desde este lunes 24 hasta el sábado 29 de noviembre. Los jóvenes talentos deberán presentarse en las instalaciones del Yappy Park, ubicado en Paseo del Norte, Brisas del Golf.

Este llamado de Felipe Baloy destaca por la inclusión de jugadores con experiencia internacional en recientes torneos juveniles de la FIFA, buscando fortalecer el equipo que debutará el 5 de diciembre ante la selección de Cuba en el COS Sports Plaza.