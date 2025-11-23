  1. Inicio
FÚTBOL

  • 23/11/2025 20:06

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y el director técnico Felipe Baloy han activado el proceso de preparación para el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, que se celebrará en la capital panameña del 5 al 11 de diciembre.

Baloy ha convocado a un total de 34 jugadores para iniciar un microciclo de entrenamientos que se extenderá desde este lunes 24 hasta el sábado 29 de noviembre. Los jóvenes talentos deberán presentarse en las instalaciones del Yappy Park, ubicado en Paseo del Norte, Brisas del Golf.

Este llamado de Felipe Baloy destaca por la inclusión de jugadores con experiencia internacional en recientes torneos juveniles de la FIFA, buscando fortalecer el equipo que debutará el 5 de diciembre ante la selección de Cuba en el COS Sports Plaza.

Varios mundialistas en la convocatoria de Panamá para el Torneo UNCAF Sub-19
Fepafut

Entre esos se puede destacar a Ernesto Gómez, mundialista Sub-20. Además de siete jugadores que vieron acción en la pasada Copa del Mundo Sub-17 en Catar: Joseph Pacheco, Estevis Lopez, Josimar Palacios, Edgardo Tovares, Adamir Aparicio, Ángel James y Moisés Richards.

Los entrenamientos de la selección de Panamá se realizarán en jornadas matutinas (8:00 a.m. a 10:00 a.m.) y vespertinas (2:00 p.m. a 4:00 p.m.) a lo largo de la semana.

A continuación, la lista de convocados para entrenamientos:

PORTEROS

Luis Lazzo Umecit FC

Xander Miranda CD Plaza Amador

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Ricardo Castillo Dep Árabe Unido

DEFENSAS

Jean Castillo CA Independiente

Oscar Wilson Sporting SM

Irving Vega San Francisco FC

Oliver Campos Alianza FC

Joseph Hidalgo Alianza FC

Jesús Salazar Dep Árabe Unido

Josimar Palacios Sporting SM

Gerardo Mosquera Alianza FC

Abdiel Cedeño Águilas de la U

Joseph Pacheco CD Plaza Amador

Josue Wood San Francisco FC

Alexander Julio CD Plaza Amador

VOLANTES

Edgardo Tovares CD Plaza Amador

Aníbal Collymore Dep Árabe Unido

Jair Navarro Alianza FC

Edmilson González Herrera FC

Ernesto Gómez CD Universitario

Estevis López Academia Costa del Este

Klissman De Gracia Veraguas FC

Adrián Pineda San Francisco FC

Kadir Álvarez Sporting SM

Simao Garcés San Francisco FC

Ángel James Sporting SM

Anthony Perea Tauro FC

Emmanuel Silvera Chabot College (USA)

Alexis Castillo Sporting SM

Carlos Rodríguez Alianza FC

DELANTEROS

Josué Vergara Tauro FC

Abraham Altamirano CA Independiente

Moisés Richards Sporting SM

