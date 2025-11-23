Varios mundialistas en la convocatoria de Panamá para el Torneo UNCAF Sub-19

La <b><a href="/tag/-/meta/fepafut-federacion-panamena-de-futbol">Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) </a></b>y el director técnico <b><a href="/tag/-/meta/felipe-baloy">Felipe Baloy</a></b> han activado el proceso de preparación para el <b>Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward</b>, que se celebrará en la capital panameña del 5 al 11 de diciembre.<b>Baloy ha convocado a un total de 34 jugadores para iniciar un microciclo de entrenamientos </b>que se extenderá desde este <b>lunes 24 hasta el sábado 29 de noviembre</b>. Los jóvenes talentos deberán presentarse en las instalaciones del Yappy Park, ubicado en Paseo del Norte, Brisas del Golf.Este llamado de Felipe Baloy destaca por la <b>inclusión de jugadores con experiencia internacional en recientes torneos juveniles de la FIFA,</b> buscando fortalecer el equipo que debutará el 5 de diciembre ante la <b>selección de Cuba en el COS Sports Plaza.</b>