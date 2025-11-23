Balbina Herrera: ‘Es momento de reconstruir el PRD desde sus raíces’

Balbina Herrera, histórica dirigente del <b>Partido Revolucionario Democrático (PRD),</b> aseguró que su llegada a la Secretaría General marca<i> 'el inicio de una verdadera reconstrucción'</i> dentro del colectivo, tras encabezar los resultados preliminares de las elecciones internas celebradas este domingo. <b>El cargo será ocupado por una mujer por primera vez.</b>Herrera expresó que el primer paso del nuevo ciclo será asumir y procesar la derrota electoral de 2024, un momento que, según afirma, el partido aún no termina de cerrar.<i> 'Lo primero es pasar el duelo que tuvimos con la pérdida de la campaña de 2024 y tener claridad hacia dónde tenemos que ir'</i>, dijo.Aseguró que la oposición debe ejercerse solo cuando el partido esté debidamente reorganizado. <i>'Después de una derrota como la que tuvimos, la oposición se va a hacer desde el momento en que estemos reestructurados. Si no, termina siendo la voz particular de algún dirigente',</i> señaló.<b>Herrera insistió en que el PRD necesita fortaleza interna y organización real,</b> con debate político y propuestas nacionales que vuelvan a conectar con la identidad del colectivo. <i>'Queremos volver a nuestras raíces, volver al compromiso con el área territorial, donde salen los verdaderos líderes'</i>, declaró.Sobre el rol del partido, destacó que debe tener una dinámica propia, independiente a la de la Asamblea Nacional. <i>'La Asamblea tiene sus propias dinámicas, pero un partido con medio millón de personas debe tener las suyas, con vocerías, organización y sectores. Más que individualidades, son equipos de hombres y mujeres que necesitan trabajar',</i> afirmó.<b>Herrera también apuntó como prioridad la educación y la relación con la juventud</b>, reconociendo que existe una generación que hoy no se siente identificada con los partidos políticos. <i>'Aquí hay una juventud que no está vinculada a los partidos. Ese es un gran reto que debemos tomar'</i>, señaló.Destacó además que el nuevo Directorio Nacional refleja una renovación importante: <i>'Este directorio tiene un porcentaje significativo de personas entre 30 y 50 años, con 3 o 4 elecciones encima y una preparación académica altísima. Están en una edad muy productiva'</i>.Finalmente, <b>Herrera subrayó que el desafío inmediato es canalizar esa preparación, energía y experiencia</b> en favor de la unidad política del PRD y del país.