Las 5 noticias que marcaron este miércoles 15 de julio en Panamá y el mundo

La jornada informativa de este <b>miércoles 15 de julio</b> estuvo marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional, con temas que abarcan la política, la justicia, la seguridad y el deporte.-El presidente <b>José Raúl Mulino</b> sostuvo un encuentro bilateral con la mandataria de México, <b>Claudia Sheinbaum</b>, con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambos países mediante el impulso al comercio, la atracción de inversiones y la cooperación científica y tecnológica.-La <b>Corte Suprema de Justicia</b> rechazó un nuevo amparo de garantías presentado por la defensa del expresidente <b>Ricardo Martinelli</b> dentro del caso Odebrecht, lo que representa un nuevo revés judicial en un proceso cuya sentencia continúa pendiente.-El Gobierno aprobó cuatro nuevas resoluciones de Gabinete para ampliar el paquete de contrataciones reservadas en materia de seguridad, autorizando procesos de precalificación y manteniendo bajo confidencialidad los pliegos de proyectos considerados estratégicos para el Estado.-<b>Argentina</b> aseguró su pase a la final de la <b>Copa Mundial 2026</b>, donde enfrentará a <b>España</b> el próximo <b>domingo 19 de julio</b>, en busca del título.-La líder opositora venezolana <b>María Corina Machado</b> reiteró su intención de regresar a Venezuela para contribuir a un proceso de transición democrática, pacífica y de reconciliación nacional, además de solicitar el respaldo de la comunidad internacional para la reconstrucción del país.