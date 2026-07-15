Las 5 noticias que marcaron este miércoles 15 de julio en Panamá y el mundo

La jornada informativa de este miércoles 15 de julio estuvo marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional, con temas que abarcan la política, la justicia, la seguridad y el deporte.

-El presidente José Raúl Mulino sostuvo un encuentro bilateral con la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambos países mediante el impulso al comercio, la atracción de inversiones y la cooperación científica y tecnológica.

-La Corte Suprema de Justicia rechazó un nuevo amparo de garantías presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli dentro del caso Odebrecht, lo que representa un nuevo revés judicial en un proceso cuya sentencia continúa pendiente.

-El Gobierno aprobó cuatro nuevas resoluciones de Gabinete para ampliar el paquete de contrataciones reservadas en materia de seguridad, autorizando procesos de precalificación y manteniendo bajo confidencialidad los pliegos de proyectos considerados estratégicos para el Estado.

-Argentina aseguró su pase a la final de la Copa Mundial 2026, donde enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, en busca del título.

-La líder opositora venezolana María Corina Machado reiteró su intención de regresar a Venezuela para contribuir a un proceso de transición democrática, pacífica y de reconciliación nacional, además de solicitar el respaldo de la comunidad internacional para la reconstrucción del país.