‘¿Por qué razón me callarían?’: el tenso momento entre Alexandra Brenes y Jorge Herrera durante votación en la Asamblea

La forma en que la diputada Alexandra Brenes emitió su voto durante la elección de la nueva presidencia de la Asamblea Nacional generó polémica este miércoles en el pleno, al punto de que su sufragio estuvo cerca de ser omitido.

Al momento de ser llamada, la diputada inició su intervención anunciando su respaldo a Grace Hernández, pero acompañó su voto con un discurso en defensa de la fiscalización, la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, y críticas a ministros de Estado por recientes cuestionamientos relacionados con presuntos conflictos de interés.

En varias ocasiones, la diputada de la Coalición Vamos fue interrumpida por el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, quien recordó que, por cuestiones de orden, el procedimiento contemplaba únicamente que los diputados expresaran de manera puntual su voto por una de las dos candidatas a la presidencia del Legislativo para el tercer período de sesiones.

No obstante, Brenes insistió en que se le permitieran unos segundos más para concluir sus planteamientos antes de formalizar su voto.

“¿Por qué razón me callarían hoy? No hay un tiempo para que cualquier persona pueda intervenir”, expresó la diputada durante la sesión.

Ante la prolongación de la intervención, Herrera ordenó continuar con el llamado del resto de los diputados, dejando momentáneamente sin registrar el voto de Brenes.

“Queremos llevar esto en orden y no el show mediático que se vivió el año pasado. Respetemos, por favor (...) Estamos en votación y aquí no vamos a trancar el pleno. Es mi última sesión y la vamos a hacer con responsabilidad. Así como cuestionaron, hagamos las cosas bien”, manifestó Herrera.

Posteriormente, se llamó al diputado Raphael Buchanan para que emitiera su voto; sin embargo, el proceso fue interrumpido por varios diputados que solicitaron que se permitiera a Brenes ejercer su derecho al sufragio.

Herrera recordó entonces que la ciudadanía seguía atentamente el desarrollo de la sesión y subrayó que a partir del día siguiente iniciaría el período de incidencias, espacio destinado a que los diputados puedan abordar los temas que consideren pertinentes.

“Respetemos al país”, expresó el presidente de la Asamblea, antes de permitir finalmente que Alexandra Brenes emitiera su voto.