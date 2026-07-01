‘¿Por qué razón me callarían?’: el tenso momento entre Alexandra Brenes y Jorge Herrera durante votación en la Asamblea

La forma en que la diputada <b><a href="/tag/-/meta/alexandra-brennes">Alexandra Brenes</a></b> emitió su voto durante la elección de la nueva presidencia de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> generó polémica este miércoles en el pleno, <b>al punto de que su sufragio estuvo cerca de ser omitido</b>.Al momento de ser llamada, la diputada inició su intervención anunciando su respaldo a <b><a href="/tag/-/meta/grace-hernandez">Grace Hernández</a></b>, pero <b>acompañó su voto con un discurso en defensa de la fiscalización, la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, y críticas a ministros de Estado por recientes cuestionamientos relacionados con presuntos conflictos de interés</b>.En varias ocasiones, <b>la diputada de la <a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">Coalición Vamos</a> fue interrumpida por el presidente de la Asamblea, <a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera</a>, quien recordó que, por cuestiones de orden, el procedimiento contemplaba únicamente que los diputados expresaran de manera puntual su voto</b> por una de las dos candidatas a la presidencia del Legislativo para el tercer período de sesiones.No obstante, Brenes insistió en que se le permitieran unos segundos más para concluir sus planteamientos antes de formalizar su voto.<i>'¿Por qué razón me callarían hoy? No hay un tiempo para que cualquier persona pueda intervenir'</i>, expresó la diputada durante la sesión.Ante la prolongación de la intervención, <b>Herrera ordenó continuar con el llamado del resto de los diputados, dejando momentáneamente sin registrar el voto de Brenes</b>.<i>'Queremos llevar esto en orden y no el show mediático que se vivió el año pasado. Respetemos, por favor (...) Estamos en votación y aquí no vamos a trancar el pleno. Es mi última sesión y la vamos a hacer con responsabilidad. Así como cuestionaron, hagamos las cosas bien'</i>, manifestó Herrera.Posteriormente, <b>se llamó al diputado Raphael Buchanan para que emitiera su voto; sin embargo, el proceso fue interrumpido por varios diputados que solicitaron que se permitiera a Brenes ejercer su derecho al sufragio</b>.Herrera recordó entonces que la ciudadanía seguía atentamente el desarrollo de la sesión y subrayó que <b>a partir del día siguiente iniciaría el período de incidencias, espacio destinado a que los diputados puedan abordar los temas que consideren pertinentes</b>.<i>'Respetemos al país'</i>, expresó el presidente de la Asamblea, antes de permitir finalmente que Alexandra Brenes emitiera su voto.