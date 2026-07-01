Panamá y Brasil activan negociaciones comerciales y exploran producir vacunas en territorio panameño

En el marco de la <b>Cumbre del Mercosur</b>, <b>Panamá </b>y <b>Brasil</b> dieron un nuevo paso para fortalecer su relación bilateral al acordar el inicio de las negociaciones comerciales bajo el <b>Acuerdo de Complementación Económica N.° 76 Mercosur–Panamá</b>, además de explorar una alianza para establecer un centro de producción de vacunas y antídotos en territorio panameño.El anuncio se produjo durante una reunión bilateral celebrada este 29 de junio en <b>Asunción</b>, <b>Paraguay</b>, entre el canciller panameño, <b>Javier Martínez-Acha Vásquez</b>, y su homólogo brasileño, <b>Mauro Vieira</b>, quienes coincidieron en impulsar una agenda enfocada en el crecimiento económico, la integración regional, la innovación y la cooperación estratégica.A la reunión también asistieron el ministro de Comercio e Industrias, <b>Julio Moltó</b>; la directora <b>Pino</b>, del <b>Ministerio de Relaciones Exteriores</b>; la jefa de <b>Negociaciones Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias</b>, <b>Linda Castillo</b>, así como equipos técnicos de ambos países.