Panamá y Brasil activan negociaciones comerciales y exploran producir vacunas en territorio panameño

En el marco de la Cumbre del Mercosur, Panamá y Brasil dieron un nuevo paso para fortalecer su relación bilateral al acordar el inicio de las negociaciones comerciales bajo el Acuerdo de Complementación Económica N.° 76 Mercosur–Panamá, además de explorar una alianza para establecer un centro de producción de vacunas y antídotos en territorio panameño. El anuncio se produjo durante una reunión bilateral celebrada este 29 de junio en Asunción, Paraguay, entre el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y su homólogo brasileño, Mauro Vieira, quienes coincidieron en impulsar una agenda enfocada en el crecimiento económico, la integración regional, la innovación y la cooperación estratégica. A la reunión también asistieron el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la directora Pino, del Ministerio de Relaciones Exteriores; la jefa de Negociaciones Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, Linda Castillo, así como equipos técnicos de ambos países.

Comienza una nueva etapa comercial

Uno de los principales resultados del encuentro fue el acuerdo para emitir un comunicado conjunto que formaliza el inicio de las relaciones comerciales en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N.° 76 entre Mercosur y Panamá. El objetivo es negociar un instrumento comercial equilibrado e integral que facilite el intercambio de bienes y servicios, incentive las inversiones y profundice la integración económica entre Panamá y Brasil, tomando en cuenta las prioridades de ambas naciones. Las autoridades destacaron que este proceso busca fortalecer los vínculos comerciales en un contexto regional que apuesta por una mayor cooperación entre los países latinoamericanos.

Cooperación tributaria y lucha contra delitos financieros

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación entre la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá y la Receita Federal de Brasil. La iniciativa pretende fortalecer el intercambio de información y de buenas prácticas en materia tributaria, promover un trato fiscal recíproco para las inversiones y reforzar la colaboración en la prevención de la evasión fiscal y otros delitos financieros de carácter transnacional.

Vacunas y tecnología, una nueva apuesta conjunta

La agenda bilateral también abrió la puerta a una alianza en materia científica y sanitaria. Ambas delegaciones analizaron la posibilidad de desarrollar un proyecto conjunto entre la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Bio-Manguinhos/Fiocruz, uno de los principales centros de investigación biomédica de Brasil, especializado en la producción de vacunas, biofármacos y pruebas diagnósticas. La propuesta contempla explorar el establecimiento de un centro de producción de vacunas y antídotos en Panamá, con el propósito de fortalecer la capacidad regional de respuesta frente a emergencias sanitarias, además de impulsar la innovación científica y tecnológica.

Venezuela también estuvo sobre la mesa

Durante la reunión, los cancilleres intercambiaron impresiones sobre la situación humanitaria y política en Venezuela. Ambos coincidieron en la necesidad de mantener el respaldo al pueblo venezolano y discutieron el posible papel de Brasil como facilitador de futuros espacios de diálogo orientados a promover una salida pacífica, democrática y consensuada a la crisis que atraviesa ese país.

Una relación que busca consolidarse