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José Ramón Icaza detalla avances del proyecto Río Indio y licitación de nuevos puertos del Canal

Sobre el proyecto del lago de Río Indio, el ministro aseguró que continúan las conversaciones con las comunidades ubicadas en el área de influencia.
Sobre el proyecto del lago de Río Indio, el ministro aseguró que continúan las conversaciones con las comunidades ubicadas en el área de influencia. Luis García | La Estrella
Por
Deborah Peña
  • 01/07/2026 09:41
El funcionario indicó que el Gobierno mantiene un plan de inversiones que contempla la licitación de al menos 15 plantas a nivel nacional, además de proyectos en el sector educativo.

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Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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